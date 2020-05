Booshi Wever: Djis pa kita hulanda for di nos lomba, gobierno kier risca bida di nos hendenan dor di habri frontera den un forma apresura

Den e dianan aki nos por a tende minister Dangui Oduber a haci algun declaracion masha peculiar. Declaracionnan cu despues di analisa esaki ta pone nos pensa cu cueste loke cueste kier dal Aruba habri bek, pasobra cada bes e exigencianan di Gobierno Hulandes ta bira mas estricto. Di e manera aki gobierno ta preparando un scenario ala “blame culture” pero delanta, culpa Hulanda atrobe pa tur loke cu por pasa Aruba nos hendenan na momento cu habri nos fronteranan bek.

Den su declaracion e mustra con bon e resultadonan di e maneho di gobierno ta y cu e siman aki mas negoshi y otro actividadnan a cuminsa, despues cu gobierno a dicidi di suavisa y flexibilisa medidanan.

Minister Oduber ta anuncia cu pa mas cu un luna no tin casonan di transmision local di COVID-19. Y esaki ta haci cu ta bira tempo pa habri fronteranan. Asina e ta papia di e siguiente paso cu ta reactivacion di nos turismo, mustrando cu aeropuerto ta cla pa habri y cu diferente instancianan, manera AAA, ATA, APA, AHATA y DVG a prepara protocolnan pa asina limita e riesgo di importa casonan nobo.

Debi cu e situacion ta bou control pa e ultimo luna, gobierno ta “kere” cu Aruba ta cla pa habri. Den mesun rosea e ta bisa textualmente: “E por ta zona fastioso, pero nos bida tin cu sigui”! Cu otro palabra reapertura ta mas cerca cu nos ta kere, mirando cu bida mester sigui. Pero e frasenan aki ta haya un otro sentido of conotacion, ora cu e minister ta enfatisa: “Mas nos tarda pa kita e lockdown y habri frontera, mas dificil e situacion ta bira pa nos tur. Mas negoshi lo bay cera nan portanan, mas hende lo ta desemplea”, y aki ta bin e cos, textualmente “MAS ESTRICTO E MEDIDANAN DI HULANDA TA BAI BIRA RIBA NOS”!!

E minister ta mustra cu cada bes cu gobierno bay bati na porta di gobierno Hulandes pa pidi ayudo, “CADA BES GOBIERNO HULANDES TA BIN CU CONDICIONNAN UN TIKI MAS ESTRICTO”!! Porcierto condicionnan firma cu Hulanda dor di minister di Finanzas y pa locual uno so ta conoci. E minister di Finanzas ta deliberdamente sconde e otro 9 condicionnan. Dicon? Aki nos ta constata atrobe falta di TRANSPARENCIA!! Tristo ta cu ni nos Parlamento sa kico esakinan ta. E condicionnan ta encera mas entrega di nos autonomia cu mester keda secreto pa pueblo? Pa colmo minister Oduber ta bay mas leu di bisa cu 100% sigur cu na juli ta bay bin condicionnan hopi mas estricto.

Aki ta unda UPP ta mira e colebra bou di yerbe. UPP ta mira cu gobierno kier acelera henter e proceso cu nan mes a stipula, e fasenan of nivelnan di recuperacion, pa motibo cu Hulanda ta poniendo mucho condicion. Pa tal motibo ta bay habri Aruba su fronteranan pa asina aki Aruba cuminsa haya entradanan atrobe pa di e forma aki no mester responde na e exigencianan di Hulanda. Pero, e expertonan riba tereno di salubridad di Aruba ta comparti un paso asina of ta presion di cierto forsanan economico a pone e minister tuma e decision aki? Ta kico e minister kiermeen cu bida mester sigui maske con fastioso esaki por ta zona? Con esaki ta sigui? Cu yen di riesgo di contagio?

Nos tin comprendi cu e pensamento ta cu ora bin e di dos ola di COVID-19, lo NO bay tin un lockdown. Cu otro palabra un grupo di persona aki na Aruba entre nan nos grandinan, pero tambe esnan cu malesa cronico y esnan obeso, lo bira victima di un di dos ola di COVID-19 na Aruba? Nan lo wordo sacrifica pa e.o. baha gasto di AZV cu ta un di e condicionnan di Hulanda? Lo bay uza esnan cu a bira victima, pa “blame” Hulanda, cu ta pavia di e medidanan Aruba a wordo obliga di habri su fronteranan atrobe?

Ta obvio cu ta usa argumentonan robes pa habri fronteranan, esta pa kita Hulanda for di nos lomba. Si nos kier kita Hulanda for di nos lomba, nos mester haci loke ta bon pa Aruba, esta mara mannan di e politiconan dor di e introduccion di e reglanan estricto di Good Governance! Si no haci esaki nos lo NO kita ni Caft, ni Bosman ni Knops for di nos lomba y Aruba lo sigui wordo goberna CON CU TA, esta segun e normal bieuw. Loke mester pasa ta cu Aruba mester drenta den e era di un NORMAL MIHO, sin cu mester laga nos pueblo core riesgonan.

Nos tur ta ansioso pa nos bida normalisa bek, pero no por ta a costo di bida di hende. E motivacion mester ta basa riba argumentonan sostenibel y e razon cu mester habri nos fronteran djis pa kita Hulanda for di nos lomba, definitivamente NO ta sostenibel.

Pa yega na e Normal Miho aki mester cumpli cu e responsabilidad di goberna drechi SIN cu un biaha mas mester di sacrifica un gran parti di nos pueblo.

