Booshi Wever: diabierna lo ta e mega black Friday pa Aruba unda su autonomia ta wordo entrega na baratio

Riba diabierna 10 di juli Ministro President a bay bela yen Hulanda pa atende Conseho di Minister di Reino cu Aruba no por acepta ni e landenpakket ni e 2 rijkswetten, pasobra esaki e.o. lo ta mina e autonomia di nos pais. A yega na un entendimento cu e conseho, cu Aruba mester mas tempo pa asina haya e “draagvlak” necesario.

Pues MP supuestamente lo a busca “draagvlak” pa condicionnan indecente cu Hulanda a mara na un posibel fiansa. Ta conoci cu pa basta tempo caba Hulanda a tuma un postura intransigente den su negosacion cu gobierno y a laga sa explicitamente cu no lo tolera ningun tipo di retraso den implementacion di medidanan. E exigencianan Hulandes tabata conoci for di prome cu e pandemia a asota mundo. Hulanda a hasta menasa cu un “aanwijzing” si Aruba no cumpli cu e exigencianan Hulandes. MP pues tabata bon na altura, pero como subrina di Betico Croes dfm, su persona mester a busca un forma pa por a “bende” entrega di nos Status Aparte cerca nos pueblo y alabes gana tempo pa keda cumpli cu sponsors y amigonan di partido, prome cu accede na e condicionan indecente hulandes.

E postura intransigente Hulandes ta lamentabel, pero UPP por compronde pakico e relacion entre Hulanda y Aruba a yega na un “dieptepunt”. E falta di e incumplimento di palabracionnan haci for di 2014 bin ariba a causa cu NO TIN CONFIANSA den e gobierno di Aruba y esnan responsabel pa esaki ta e gobiernonan di AVPOR y POREDmep. Den tres aña e gobierno dirigi pa MP no a introduci e reformanan cu lo mester a percura pa un “duurzame en gezonde overheidsfinanaciën”, es mas no a cumpli cu e supuesto “plan di gobernacion” cu a wordo presenta cu masha fanfaria na comienso di e gobernacion. UPP desde e prome momento cu nos a tuma nota di e condicionnan indecente y absurdo di Hulanda, nos a manda laga nos voz resona y manda cartanan pa e instancianan involvi den henter e asunto aki. Varios partidonan politico a mustra nan disgusto y den Parlamento hasta un mayoria grandi a vota contra e acuerdo aki. Pero esaki no a dura largo, ya cu e MP di Aruba no a tene cuenta cu e mocion y a sigui “negosha” cu Hulanda. Y aki un biaha mas UPP a declara cu esaki ta un acto contra e bienestar di e pueblo arubano y contra e derecho sagrado di e pueblo, esta e derecho inalienabel di autodeterminacion! Un derecho ancra den articulo 73 di e Carta Magna y varios otro resolucionnan di Nacionnan Uni.

Den principio di luna di november 2020 e “spindocters ” di e gobierno POREDmep a cuminsa cu un campaña pa hustifica entrega di nos autonomia. A cuminsa papia di un negosacion pisa unda a logra un acuerdo pa FIANSA Hulandes mientras ta mantene autonomia di nos pais. Sinembargo ora cu nos a pasa riba e documentonan cu nos a ricibi, pa nos sorpresa grandi nos mester yega na e conclusion cu aparte