Booshi Wever: Dia 24 di september 2021 ta bira un dia crucial pa bisa ayoo na malgobernacion y na e neo-colonialismo!!

Aki un aña exactamente pueblo di Aruba lo bay urna electoral pa eligi su representantenan pa asina forma un gobierno cu lo mester bay goberna nos pais. Ohala cu pa e tempo ey e crisis di COVID-19 ta tras di lomba y nos lo ta recuperando di e desaster aki. E crisis, aparte di e complicacion ocasiona riba tereno humano, medico y di economia, a habri wowo di hopi pa e forma cu nos pais a wordo goberna. Algo cu nos di UPP a bin ta mustra riba dje caba desde 2013/2014. E crisis a yuda nos como Pueblo y como pais compronde cu mester deshaci di tur loke nos a tuma como normal y como “granted”.

Ta bin na mente e expresion di Winston Churchill na ocasion di e fundacion di Nacionnan Uni despues di guera mundial 2: “NEVER WASTE A GOOD CRISIS”! Ela usa e palabranan aki pa mustra cu nos mester siña di loke nos NO a haci bon pa introduci REFORMANAN concreto. UPP ta di opinion cu nos situacion ta comparabel cu e desaster di Segunda Guera Mundial. P’esey nos no por permiti pa reformanan fragmenta y como “windowdressing”wordo presenta atrobe, pero tampoco por permiti pa “COLONIALISMO” haci su entrada riba nos Isla. E reformanan mester marca un cambio REAL, necesario pa salbaguardia nos Estado di Derecho cu awor ta core peliger di anexacion (colonialismo) pa motibo di MAL GOBERNACION!

Pa realisa e reformanan necesario ta di suma importancia pa nos acepta cu ta nos mesun gobiernonan ta autor intelectual di e desaster financiero/economico. No por tira culpa riba e pandemia so, pasobra ya prome cu esey Hulanda tabata menasa di interveni. UPP for di 2014 a mustra riba e hecho aki y a haci e peticion pa crea un union den forma di un plataforma nacional. E peticion no haya acogida. E gobierno actual a prefera di keda usa palabra y promesanan bunita pa tene e pueblo bou control y contento. Un modus operandi cu a yuda e partidonan cu a goberna nos Isla durante e ultimo 11 aña yega na poder. Un poder cu parce ta mas importante cu e interes general di nos poblacion. Mal gobernacion sinembargo a duna mas forsa na e deseo di algun politico Hulandes, particularmente esnan neo-liberal, pa expansion di e teritorio cu nan lo kier tin mando riba dje. Esaki ta exactamente loke siglonan pasa e colonialista tabata kier. Y awor no ta diferente, nan ta drenta den nos pais cu bunita storia y un saco di placa pa abusa di e situacion di crisis, no solamente dor di COVID-19, pero mas tambe dor di MALGOBERNACION.

E pueblo Arubano a obtene SU derecho di autodeterminaci por medio di un referendum. E derecho aki ta uno FUNDAMENTAL y HUMANO cu ta NON-NEGOTIABLE. Esey no kiermeen cu e pais no por ta den un circumstancia cu e mester di ayudo aheno pa FORTIFICA e autonomia cu ela obtene a base di su derecho inalienabel di autodeterminacion. Sinembargo esaki HAMAS por sosode dor minamento di e derecho aki. A base di articulo 73 di e Carta Magna di Nacionnan Uni, Hulanda como un poder colonisador tin e OBLIGACION pa yuda su ex-colonianan pa bira “SELF GOVERNING TERRITORIES”.

E 2 “consensus Rijkswetten” Hulanda ta haciendo net lo contrario. Ta usa e argumento di “onbehoorlijk bestuur” pa bin “re-colonisa” Aruba. Lamentabelmente nos tin un gobierno cu NO por contradeci e argumentonan aki y ta bay den un negosacion of combersacion pa mina e derecho di autodeterminacion di e pueblo Arubano. Lamentabelmente nos ta constata tambe cu e.o. e gobierno POREDmep por biba cu e hecho cu kier flexibiliza e LTU, cu lo por nifica cu e ARUBIANO lo ta riba e “SPEEDWAY 2 HELL”. Votando pa UPP esaki lo NO pasa. Nos ta para 100% tras e re-introduccion di e SWISS-MODEL!!

Ta p’esey e eleccion di 2021 ta e ultimo oportunidad di e pueblo Arubano pa caba cu e epoca di MALGOBERNACION y NEO-COLONISACION. UPP ta di opinion cu nos unico salida y salbacion ta pa nos bay un eleccion cu e mannan di e politiconan mara y cu algun leynan necesario pa fortifica nos Status Aparte mas ainda y mustra mundo henter cu nos ta MERECEDOR di nos Status Aparte. Asina ey nos lo percura pa e tendencianan colonialista di Hulanda lo NO tin exito. E eleccion tin 2 opcion sea Aruba lo sigui wordo goberna “con cu ta” of nos ta bay haci loke Churchill a bisa “NEVER WASTE A GOOD CRISIS”. Y con nos ta hasi esaki? Para hunto cu UPP den e “Accion pa Libera Aruba” pa caba cu e epoca di opresion cu a wordo ocaciona dor di MALGOBERNACION y lo por continua dor di e NEO-COLONIALISMO.

Pues e desicion ta den man di pueblo. Votando pa UPP lo nifica cu NOS LO CABA CU MALGOBERNACION (AVP/MEP) Y NEO-COLONIALISMO (HULANDA).

