Cu hopi atencion mi a sigui e conferencia di prensa di Minister Ursell Arends y manera mi a bisa caba, tipo di actuacionnan infantil asina ta pone mi hiringa cu mi no por keda sin reacciona. Un minister di ademas di no sa unda su cara ta para, ta parce di conscientemente ta tapa e berdad encuanto e maneho desastroso cu ex-minister Otmar Oduber a ehecuta na Serlimar. E pregunta ta surgi kico lo por ta e motibo di e comportacion infantil di e minister?

Na prome lugar mester constata cu e minister encarga e.o. cu integridad atrobe ta laga hopi di desea, pero mas importante ta cu probablemente transparencia lo perhudica e gobierno anterior di POREDmep cu a conspira hunto cu Otmar Oduber pa desangra Serlimar. Pues atrobe e transparencia ta completamente “zoek”.

Riba un pregunta di un miembro di prensa cu si e incenirator (“miskoop”) ta den operacion, e minister a SCOHE pa GAÑA!

Minister a bisa cu esaki NO ta den operacion pa BASTA DIA caba pa motibo cu e filternan mester wordo cambia y esaki ta tardando pasobra nan no ta na Aruba ainda! Riba e potretnan cu mi ta inclui por mira hopi cla cu diahuebs 21 di juli a Incenirator tabata den operacion! (e bandera ta indica cu e incenirator ta den operacion) y por cierto na e momento cu e minister tabata papia den e conferencia di prensa e incenirator tabata operando (mira e huma den e di 2 potret)!

Dicon e minister ta gaña?? Si ta operando e incenirator toch cu filter cu ta sushi, esaki keda malo pa salud di hende, dicon ta pone e incenirator traha toch? Esaki te hasta por ser yama un acto criminal!! Esaki ta INTEGRO? No toch?

Aparte di esaki con bin e minister actual ta defende e deal corupto aki cu alma y curpa y te hasta ta yama esaki uno “state of the art”. Dicon anto NO tin e filternan aki na Aruba mes? E pregunta ta cu si esey tambe pueblo lo mester paga p’e, ya cu pueblo ta paga pa e diesel cu e incenirator ta usa. Esaki ta e prome prueba di e manipulacion den e conferencia di prensa di e minister aki.

Riba un otro pregunta cu dicon e incenirator (“miskoop”) ta sigui opera siendo esaki ta bay en contra di e Ley di Ordenanza di Desaroyo Teritorial (LRO) y ROPV. E minister ta contesta “doodleuk” cu e edificio ey t’ey for di 2007 caba. Pues insinuando cu ami tambe lo a actua contra pasó e tempo ey mi persona tabata minister. Pa informacion di minister Ursell, e tempo ey ROPV NO tabata existi ainda! Wel bay busca otro muraya pa frega bo curpa y purba di tapa e hecho cu simpelmente bo ta actuando deliberadamente contra e Ley di Ordenanza di Desaroyo Teritorial (LRO) y ROPV (2021).

Enbes di a coregi e eror di ex-minister O. Oduber ela SCOHE pa pone man riba su cabez y pa colmo sigui cu e ola di corupcion cu ta rondona henter e asunto di e compra di e incenirator chikito. Den e ROPV actual (articulo 25.2 sub c), desde 2021, ta poni hopi pero hopi cla cu ta prohibi pa presta e edificio pa uso di procesamento di desperdicio y specificamente na unda e incenirator ta situa (aanduiding Parkietenbos). Y hasta pa usonan ya existente, prome cu 2021, articulo 30.12 di e ROPV ta stipula claramente cu desde 2021 e uso di instalacionnan manera e incenirator no mag opera for di Parkietenbos mas.

No por conclui otro cu Minister Ursell di Integridad di gabinete MEPraiz, ta aplaudi y promove violacion di Ley di Ordenanza di Desaroyo Teritorial (LRO) y ROPV (2021). Algo porcierto nada integro! Pero e minister mester sinta aki riba su propio blaarnan, enbes di purba schuif su actonan irresponsabel, illegal y no integro riba mi persona. E asunto ta bira pio, si tene na consideracion e hecho cu Minister Evelyn Wever- Croes, como minister di Infrastructura y Ordenanza, no lubida cu nos Prome Minister ta encarga cu e supervision di e ley en cuestion, ta hasiele complice di esaki.

Dicon atrobe ta scohe pa MANIPULA? Esaki ta INTEGRO? Ta hopi lamentabel cu un minister encarga e.o. cu INTEGRIDAD ta para bira un GAÑADOR y MANIPULADOR pur sang! Y esaki djis pa proteha O. Oduber, CTC y muy probablemente integrantenan di e gobierno anterior di POREDmep.

No ta keda mi nada otro pa bise e minister, cu el a pega cu e malesa contagioso di gañamento, cu parce di a bira e normal nobo di e Gabinete MEPraiz!