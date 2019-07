Booshi Wever: Desaroyo financia cu placa mancha, no ta desaroyo, ni moral, ni integro y ni etico!

Despues cu siman pasa na grandi Otmar Oduber a haci fiesta cu e anuncio di e otorgacion di tereno na Sero Colorado, nos por mira con oportunismo y populismo por haci cu politiconan, cu na nan turno ta influencia e fanaticonan ciego cu den coro ta elogia e stapnan di e scorpion aki. Hasta parce cu ta dos minister di Turismo tin aki na Aruba, uno cu ta papiando di desaroyo di turismo sostenibel y boutique hotels y un otro cu ta papia di Mega-proyecto, contradiciendo otro.

Mientras cu como UPP nos a cuestiona henter e proyecto aki di 900 pa su impacto na prome instante pa loke ta su grandura, tanto pa importacion di trahadornan, su efecto social y infrastructural, awor nos preocupacion ta mas grandi ainda debi na e dudanan cu tin pa loke ta e financiamento di e proyecto aki.

Mientras cu desde diabierna y henter weekend e talk of the day tabata e asunto di parlamenterio Ras cu tabata wak Netflix den Eerste Kamer, tin cosnan mas pio cu esaki ta tumando lugar cu gran mayoria di nos pais no kier habri wowo pe. Loke e parlamentario a haci sigur no por wordo papia bon, y no ta algo cu nos ta sinta spera di dje, pero nos ta sinti cu hasta e sucedido aki ta wordo uza, pa desvia atencion di loke realmente ta pasando aki na Aruba.

Ta un situacion tristo aki na Aruba, na unda cu nos tin stempelparlement, cu tin tempo pa wak Netflix y Dios sa kico mas, mientras cu corupcion, labamento di placa ta tumando lugar aki na Aruba, manipulando informacion y purba na bagatelisa otronan na momentonan cu tin nota critico, en bes di mustra cu prueba cu en berdad nos no mester tin preocupacion. Esaki ta bay pareu cu un indiferencia y fanatismo di siguidornan cu no ta capaz pa haci nan propio analisis critico.

Si na prome instante Otmar Oduber a bira razo ora cu Banco Central a alerta e banconan pa wak cu ken y con nan ta anda cu placa di e financiadornan pa proyecto aki di hotel na Sero Colorado, awor ta cana broma cu carta di mesun Banco Central cu ta duna permiso pa e compania Three Rivers Real Estate por acepta e fondonan pa e proyecto aki.

Un compania apenas lanta na december 2018 ta esun cu lo furni e placa pa e hotel na Baby Beach? Dicon a core cambia e nomber? No ta e mesun Grupo Martinon Grumasa S.L. cu ta aparece masha hopi den Panama Papers y Paradise Papers? Banco Central a screen un compania cu ta un compania “stroman” cu (ainda) no tin nada riba nan kerfstok. No ta mesun hendenan cu tabata envolvi den proyecto di Isla di Oro?

Mientras cu ta broma cu e carta di Banco Central, no ta wordo mustra cu Banco Central a observa cu nan no ta duna opinion riba moralidad di e procedencia di e transferencia (“…does not express an opinion on other aspects, such as the standing or MORALITY of the parties involved nor any other aspects of the financing arrangements.”)? Pakico e expresion aki?

Acaso ta trata aki di un financiamento di placa di bandidonan cu kier bin laba placa cu ta mancha cu sanger y sufrimento di e pueblo Venezolano? Ta trata aki di mesun placa di Venezuela cu a wordo rechasa na un banco local ora cu kier a deposita esaki riba un cuenta di un fundacion di un minister? Placa dudoso cu a pone Banco Central hisa bandera cora na maart ultimo? Y awor cu e no dunamento di opinion aki Banco Central ta laba su man y no kier pa su mannan wordo mancha cu sanger, dor di no kier papia riba e procendencia moral?

Ta hustamente aki e “landsbelang” lo por wordo sirbi grandemente si e rapport di VDA, cu Otmar a gaba cu ne, wordo publica. Nos por a scucha e reaccion di e minister riba e peticion di partido RAIZ pa haya e conseho di VDA, scondiendo defacto cu e consehonan di VDA ta secreto y cu e “landsbelang” segun e ley di VDA, lo mester tene na cuenta aki. Pero aki no ta trata nada cu tin di haber cu e “staatsveiligheid”, ni e “eenheid van de regering”. Pero e transparencia aki lo sirbi e landsbelang, pa asina trece claridad riba e inversionnan aki. Claridad den e caso aki lo no afecta nos pais. Kizas tin algo cu a pone Banco Central declara loke el a declara? Mientras cu VDA ta cay bou di Minister-President, ki mishi un otro minister ta dicidi pa no duna e informacion y ta papia den su nomber tambe? Of tin cos di sconde? Y como “toetje na de maaltijd” ata nos Minister-President ta reuni cu e desaroyadornan y ta elogia e proyecto, apesar cu el a bisa cu tabata tin varios duda pa un hotel grandi asina.

Contrario na oportunismo politico y di un fanatismo ciego, UPP ta kere cu e proyecto aki di 900 camber aki lo no ta beneficioso pa nos pais. Aruba su turismo mester wordo upgrade y diversifica, pero no amplia cu mas camber. Nos capacidad di carga ya ta surpasa, e ciclo di crecemento y di bida di nos turismo, manera Banco Central mes a yega di publica algun tempo atras, a yega na su toppunt. Y manera dr. Sam Cole recientemente a indica den su presentacion cu e cantidad di camber cu Aruba tin awe di rond 11.500 camber (hotel/timeshare/RB&B), a surpasa caba loke tabata tin proyecta pa wordo alcanza na 2050 atravez di un desaroyo di turismo basa riba boutique hotels. Nos ta den un situacion di expansion super rapido, cu lo por haci mas malo cu bon pa nos turismo y pa nos economia. Pero interesnan ta otro poni, na unda cu placa (sushi) ta mas importante cu e bienestar real di nos poblacion y di nos pais.

