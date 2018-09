Booshi Wever: “Den democracia bo voz mester resona”

Sr. Booshi Wever tabata kier a comparti un pensamento cu di Sra.Yolanda Wernet, cual el a encontra ariba Facebook.

“Tin hende ta kere cu pa bo ta bon, bo mester bira esclavo. Cu asina bo critica, bo ta enemigo. Esaki no ta democracia. P’esey hopi pais a yega na dictadura. Pasobra hopi a bira carne. Y awe nan ta paga cu hamber, inhusticia, violencia y hasta morto. No tin nada mas bunita cu un pueblo cu ta biba liber y no na rudia. Cu por critica hasta e mesun gobierno na mando y e gobierno por tum’e y pensa kisas unda nan no tin suficiente wowo y oido pa yuda su mesun pueblo. No. Ami no kier haya mega debe mas. Pero tampoco mi no kier wak historia ripiti. Mi kier ta liber pa mi voz por resona, no pa mi so, sino pa e generacion cu por ta mañan sea e ganado di un bon bida cu e merece danki pa nos cu a lanta pa nan, of dempel mi voz pa mañan nan ta perdedo den un bida unda cu mi a prefera di ta un cobarde y nan lo tin cu biba na cadena. Cu mi criticanan sa ta fuerte. Si. Semper y pa tur cu a y ta y lo goberna. Mirando rond mundo cuanto hende ta biba den dictadura, mi lo sigui gara e bandera y lo mi sigui cu e lucha. Y sin ta mara na ningun partido como fanatico. No wak mi critica. Wak mi motibo. Wak mi rason. Wak mi intencion. Wak mi ideal. Wak mi deseo. Y bo lo compronde mi.”(pensamento inspirativo di Yolanda Wernet)

Comments

comments