Booshi Wever: Cu ki motibo miembronan di coalicion ta keda defende e autor principal di corupcion na Serlimar?

Pueblo di Aruba un biaha mas por tabata testigo di un reunion maratonico, na unda 21 parlamentario a bin duna un show di un Parlamento critico, pero sin ningun resultado. Un biaha mas por a scucha e avalancha di maniobranan cu Otmar tabata haci den su maneho desastroso den Serlimar, pero enbes di presenta un mocion pa CONDENA tur e actonan di corupcion, mal gobernacion, patronahe politico, konkelmento cu cifranan y manipulacion, a resulta cu e gran issue di e reunion tabata un “hindervergunning”. Un “hindervergunning” cu tabata un di e exigencianan den e “bestek” na 2018, pero cu Otmar Oduber a laga saca for di e bestek. Djis pa beneficia su amigo personal y sponsor CTC, cu no a inclui e hindervergunning den su oferta contrario loke Johnson’s Enterprise SI a haci.

Aparte di esaki Otmar a peca y a desvia di por lo menos 7 ley. Ela comete actonan PENAL menciona den e.o. articulonan 2:344, 2:345, 2:353 y 2:354 dor di a pone e.o. e ley di Comptabilidad (articulo 25 inciso 4) completamente un banda. Pa colmo su colega di Finansas tambe a actua contra e MB cu nan mes a firma. Dicho MB a duna O.O. e autoridad pa desvia di un destaho publico y haci un “DESTAHO BOU MAN”, pero na final O.O. a duna su sponsor/amigo e proyecto di mas di 16 MIYON florin “UIT DE HAND”!

For di e contestanan y e documentonan presenta por a saca afo cu O.O. a haci su mes culpabel tambe di “MACHTSMISBRUIK” cu ta algo cu ta bay enpugna di nos codigo penal. Ora cu O.O. a ripara cu e oferta di su sponsor/amigo NO ta e oferta mas abou, ela bay over na “SJOEMEL” cu cifra. Esaki ta poni den un di e documentonan poni “ter inzage” durante e reunion publico. For di e documentonan claramente por a saca afo cu tanto ex-minister Otmar Oduber como e Raad van Toezicht no a actua conforme e articulo 7 di e ley riba Serlimar, cu ta bisa hopi cla cu Serlimar MESTER aplica reglanan di COOPERATE GOVERNANCE. Resultado ta corupcion na gran escala y e principio basico di Cooperate Governance, esta “fairplay” y transparencia absolutamente NO a wordo aplica. Y tur esaki cu bendicion di gobierno y di coalicion den Parlamento, cu awe kier mustra cu nan ta critico.

Ironia ta cu recientemente Parlamento a haya ta necesario pa, corectamente, dedica atrobe atencion riba e desaster cu e proyecto “Bo Bario” di Mike Eman, a ocaciona. Pero ora ta wordo confronta cu e desaster di Serlimar, ta prefera di hunga politica di avestruz. Nan a wordo bon informa riba e PORkerianan cu tabata sosode den Serlimar. Particularmente e lider di fraccion di MEP sin papia di sres. Vrolijk y Tevreden. Nan a ser informa den DETAYE kico tabata pasando, pero e tempo ey a scohe pa bay colga “vrolijk en tevreden” na O.O. y awor kier bin hunga e tigernan di papel. E dicho ta aplicabel den e caso aki cu ta bisa cu tin biaha mihó bo keda keto pa pueblo no haya sa con ingenuo bo ta, pa no usa otro palabra. Ta hopi ingenuo ora tende sr. Tevreden bisa cu e ta spera cu e incinerator chikito aki no bira un “kapitaalsvernietiging ” manera tabata e caso di Bouldin & Lawson. Ki hilaridad! No ta ABO mes a bay di acuerdo pa DESMANTELA e instalacionnan di B&L? Dicon sr. Tevreden no a pidi e minister e tempo ey, e 4 consehonan cu ta bisa cu e mihó solucion ta pa pone e planta bek den funcion, ya cu den un paar di luna lo por a cuminsa wak un alivio pa e pueblo di Parkietenbos! Y esaki cu un inversion relativamente hopi abou. Pero nooo, e issue importante ta e hindervergunning!

E gabinete Oduber 1 & 2, a percura pa un solucion duradero cu e planta WasteAway-plant di B&L, pero tur hende sa cu ta un BOYCOT FEROZ a caba cu esaki. Esaki a wordo confirma pa varios sentencia y WODC. Lastimamente mester tende un parlamentario di MEP bisa cu niun gobierno a percura pa un solucion. Durante e gabinete Oduber 1 & 2 e pueblo di Parkietenbos a conoce un alivio, esaki danki na e VISION cu a ser converti den un MISION.

Aki atrobe interes partidista a prevalece riba e interes general y awor esaki ta parce cu lo ta caso atrobe. Por a scucha cu lo bay haci masha hopi test na Parkietenbos, loke por cierto ta na su lugar, pero si realmente ta preocupa pa nos medio ambiente anto mester pidi pa haci testnan di e humanan toxico cu ta procedente for di WEB tambe. Pero eynan tur hende ta “muisstil”!!

Enbes cu a presenta un mocion cohunto di HENTER Parlamento pa CONDENA e CORUPCION Y MALGOBERNACION di Otmar Oduber, ta keda teima riba un hindervergunning. Y enbes di bin cu un mocion pa sigui cu e 4 consehonan di Serlimar y uno di PAHO pa rehabilita e WasteAway plant di B&L ta pidi mas plan atrobe. E autor di e Plan Integral y Duradero di Waste Managment ta e director actual di DNM, cu ta e consehero principal di e actual minister tambe. Pues stop di “beat around the bush” y haci loke mester ser haci pa e Pueblo di Parkietenbos. Y stop di defende e CORUPCIONNAN cu Otmar Oduber a comete den Serlimar. E parlamentarionan critico a perde tempo caba pa nan tambe bay entrega keho na OM, manera nos si a haci na december 2019 contra di e ex-minister corupto!

