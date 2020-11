Booshi Wever: Credibilidad y legitimidad di e gobierno actual “Is ver te Zoeken”!

Despues di e eleccion presidencial na Merca a surgi un speransa masha peculiar, esta pa laga politica y gobernacion bira “saai” (boring) atrobe. E no ta un speransa nobo. Un 100 aña pasa e presidente Mericano Warren Harding a expresa despues di e prome Guera Mundial: “America’s present need is not heroics, but healing; not nostrums, but normalcy; not revolution, but restoration”!

E speransa pa regresa na un politica “SAAI” na unda ordo, disciplina y interes general ta e pilar di cada gobernacion, tambe ta existi na Aruba. Nos pueblo ta fada di tanto manipulacion, escandalo, drama y vooral trocemento di berdad cu nos continuamente cu a para bira e pan di cada dia pa nos conciudadanonan. Ken pa kere y kico pa spera di un gobernacion cu a perde tur credibilidad y legitimidad den apenas 3 aña di gobernacion yená cu fraude y corupcion.

Parce cu e forma di comportacion disformal di nos goberantenan a bira e “NORMAL NOBO” y si encaso un of mas miembro di partido cay na caminda, manera a sosode cu dos parlamentario, anto “geen man overboord” pasobra ta gratifica nan lealtad cu un bon posicion den gobierno.

E coalicion a cuminsa riba un mal pia caba ora cu e partido mayoritario den gobierno mester a guli tur su criticanan expresa contra e lider di e partido POR. A hasta prefera di demonisa un di su propio miembro di partido den Parlamento, enbes di atende cu e corrupcion cu a tuma lugar den dia cla na Serlimar y na DIP. Y nos MP atrobe a laga sa cu su persona no tabata sa nada di loke tabata tumando lugar bou di ex- minister lider di POR. E postura di nos MP pa “lubida” of “no sa” a bira e liña cora den e gobernacion actual y si mentira wordo alcansa pa e berdad, anto e MP tabata simpelmente ignora esaki y trata na desvia atencion cu otro mentira.

Un ehempel di esaki ta e forma cu nos MP a bin ta delibera cu Hulanda. Pa consumo local ta bisti e bachi di e “dama di hero”, pero masha liher nos ta wordo confronta cu declaracionnan hulandes na unda e comportacion di nos MP mas bien por wordo defini como “de braafste meisje van de klas”. Cada bes nos MP ta wordo humiya door di e gobierno di Reino representa pa sr. Knops. Ultimamente nos MP a declara cu Aruba ta cla pa firma y ni un rato despues ta sali e noticia cu Hulanda NO TA CLA AINDA.

Mientras tanto Parlamento a bay di acuerdo pa firma a base di informacion verbal di e MP, pasobra e MP a laga yama un reunion di Centrale Commissie pura sin tabata tin e decencia pa duna Parlamento tur documento al caso. Pues ta duna nos e impresion cu “hay gato escondido” mescos cu loke a pasa cu Citgo. P’esey UPP ta yega na e conclusion atrobe cu e gobierno actual no tin ningun tipo di credibilidad ni tampoco legitimidad pa delibera cu Hulanda nos autonomia.

Y pa tapa nan mediocridad, e presidente di Parlamento hunto cu su coleganan di MEP y POR cu tambe ta invulcra den actonan penal, ta purba hinca esaki den “doofpot”!

Pa colmo ata e MP ta para 100% tras e atropeyo di nos Constitucion y RvO y ta hinca e Gobernador den henter e badabada aki.

Y e miembro di Parlamento sr. Edgar Vrolijk, kende cu ta complice den e badabada aki, a haya un instruccion pa bisa exactamente loke su “master’s voice” a dikté pa bisa. Aki atrobe ta sconde tras di onschendbaarheid di Gobernador, pero di e corupcion y fraude niun palabra. Hustamente esey ta e esencia di cartanan na varios instancia. Y TUR esnan cu tabata na altura di grabacion na unda claramente por observa cu sr. Alan Howell NO tabata den Parlamento mester bai sinta riba nan blaar. Y UPP lo no sosega tanten cu e berdad no mira luz di dia. Ta tristo cu hendenan grandi asina cu ta supose di sa mihó, ta laga nan wordo usa pa tipo di actonan penal asina.

Pa purba di desvia di atencion, e tiger di papel den e Parlamento nobo y diferente ta bin cu ponencianan asina ridiculo y infantil. Aki e dicho den nos dushi papiamento ta cuadra exactamente pa e parlamentraio aki, esta: “Cu pipita di concomber na boca di mucha chikito, ta hende grandi a pone.” Pesey un suplica na tanto e MP mentiroso y e Parlamentario mediocre aki y su conflochinan, cu cada un ta complice den e actonan bochornoso aki, adresa e acusacion serio di FRAUDE y CORUPCION.

Stop di bula pipa y admiti cu boso a haci algo cu ta un “PARLEMENTSLID ONWAARDIG “!!! BE A MAN, NOT CACAROUCHE!!

