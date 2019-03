Booshi Wever: Con por papia di integridad, si gobierno ta saca un MB sin kenmerk y sin fecha

UPP a tuma nota cu un Decreto Ministerial a keda firma pa 3 minister, SIN un kenmerk, SIN number y SIN fecha. Con mas AD HOC y sin TRANSPARENCIA un gobierno por traha? Of a caso e MB aki ta traha den e “fixing-room” di e Minister di Infrastructura y den pura ta manda esaki pa otro coleganan firma, ya cu e ta e minister cu ta “call the shots” y ta e ta esun cu ta “wheel and deal” den e gobierno aki y defacto ta parce cu ta e minister president di e gobierno POREDmep? Y e ministernan ta djies firma “bij het kruisje”!

E esencia di esaki ta cu 3 minister ta firma di un forma obscuro sin tene cuenta cu tur esnan cu ta wordo perhudica y y esaki unicamente pa previlegia famia y amigonan. Firma un MB sin bay instancianan oficial ta leu di ta un acto “INTEGRO” toch? Kico ta e motibo pa core saca e papel aki den pura y ad-hoc? Ta purba na pasa aki un fastball den pura y mas liher cu ta posibel? Kico por tin di sconde atrobe? Ta purba na silencia gruponan awor aki cu ta cuestionando e paramento di cobamento, pa despues pasa nan un klap, mientras cu amigo si por sigui coba?

Pregunta: dicon DOW SI ta keda coba na Gavilan y na Sero Teishi? Y pa colmo ta previlgia un miyonario venezolano cu si ta sigui tur su operacionnan trankilamente na Sero Cristal y pa pone e cherry riba e bolo e amigo (sponsor) aki a haya un permiso pa e por amplia su operacion na un otro tereno tambe? Sa tin hende tin suerte!

Pues e MB pa bay studia henter e aspecto aki di si ta cambia pa cobamento pa importacion ta intenciona pa kibra companianan chikito ARUBANO y di ARUBIANO pa despues duna monopolio na e.o. e amigo miyonario venezolano aki? E amigo aki lo ta esun cu lo bay importa santo e ora?

Pues un MB unda e comision cu ta wordo lanta ta “handpicked” dor di minister y adelanta nos lo sa kico ta e resultado, beneficiando asina e amigo.

Kibrando e companianan Arubano y duna e amigo aki tur cos, lo percura cu e prijs pa e.o. grijs lo por subi pa por lo menos 75 florin pa yarda!! Y kiko lo pasa cu otro tiponan di santo, e.o. esun di pleister cu ya ta basta halto caba.

Pues prijs pa construccion di un cas lo por subi cu por lo menos un 30% y consecuentemente grondbelasting tambe ta bay subi substancialmente. Y tur esaki pakico? Pa atrobe complace cu sponsor? Con ta para cu permisonan aki pa loke ta e ROP nobo? A acomoda e persona (sponsor) aki? Un ROP cu porcierto tin hopi critica riba dje. UPP ta kere cu mester bin regla riba henter e aspecto di cobamento aki, pero tanto con yega na e conseho como e proceso di otorgamento mester ta cla, habri y transparente pa tanto esnan cu ta traha den e sector aki, como e pueblo en general.

Mientras cu gobierno su boca ta yen cu e Oficina di Integridad, cu ta dirigi riba controla e ambtenaarnan so, e Camber di Integridad, cu mester a bin prome, no tin fin di bin ainda! Pakico? Ta mas cu obvio cu ta tarda cu esaki, pa duna e ministernan tempo pa haci nan cosnan sin cu tin di wordo scrutiña pa e camber aki si al final esaki bini toch!

E forma aki di traha ta parce cu den pura kier pasa tur cos, pa asina na momento dado “val uit de boot”! Y no wordo controla!

ARUBA, QUO VADIS!!

