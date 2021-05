Booshi Wever: Competencia den populismo entre Mike Eman y Evelyn Wever-Croes ta biento en popa!

Politica ta cruel, mientras “backstabbing” ta e arte pa elimina for di caminda posibel candidatonan cu ta aspira pa tuma mando di e partido cu nan ta pertenece. Nos por a waak con a elimina lider di e partido berde cu no ta carga e faam Eman y historia ta ripiti pero awor den e partido geel.

Diabierna e actual Minister-Presidentr cu un smile den su cara a anuncia cu a revoca e medida pa kita 240 di e 1400 remedi for di e lista positivo. Cambionan riba tereno medico ta responsabilidad di e Minister di Salubridad y p’esey cu asombro nos a ripara cu no ta e Minister di Salubridad a anuncia e revocacion, pero e Minister-Presidente. E motibo ta obvio. Cu e revocacion e Minister-Presidente a “sla twee vliegen in een klap”. Na prome lugar a desbarata e cabay di campaña di e partido berde, cu tambe a bin ta practica populismo riba e topico, coriendo campaña denunciando cu specialmente e personanan mayor cu poco entrada lo a wordo perhudica cu e medida pa elimina remedi for di e lista positivo.

Sra. Wever-Croes a siña su les pa hamas subestima e “experiencia” di e partido berde den manipula opinion publico. Nos por corda con a usa como cabay di campaña e “solidariteitsheffing”, despues “friends and family” y introducion di e BBO como base di nan campaña. Pakico a escohe AZV y pakico esnan di edad mayor? Sr. Eman ta bon na altura cu esnan di edad mayor ta conforma un parti substancial di e electorado. E lider ta tambe bon na altura cu malesanan cronico ta halto cerca esnan di edad mayor y cu gran parti mester sobrevivi cu un entrada marginal di pensioen. Pues no lo sobra mucho placa pa por cumpra remedi cu AZV no lo cubri mas.

E lider di AVP sinembargo a lubida di bisa cu ta su dos ministernan, Visser y Schwengle, ta responsabel pa deterioro di e calidad di cuido pa nos grandinan. Y despues di a desgracia nos pueblo, e dos “profesionalnan” a bandona Aruba en busca di un mihor entrada y un mihor cobertura di nan mesun cuido medico, pasobra Hulanda y Boneiro lo garantisa nan mihor pago y tur beneficio di un cobertura medico hulandes. Que hipocresia!!

E di dos motibo di e actual Minister-Presidente ta pa pone un paro na e aspiracion di e Minister di Salubridad pa remplasa su persona como lider di e partido geel. Sra. Wever-Croes ta bon na altura con e Minister ta maneha salubridad. Ta su mesun persona a tuma como su encargo pa trata na desbarata e ponencia di sr.Knops cu ta Aruba a presenta e opcion pa baha gasto di gobierno door di entre otro reduci e gasto medico cu AZV ta maneha. Nos por a tuma nota sin embargo con e PR di AZV, durante presentacion di e medida pa reduci e cantidad di remedinan di e lista positivo, a declara cu a inicia e proceso despues di a ricibi ordo di e Minister di Salubridad. Nos por corda tambe con a pospone introducion di e medida for di 1 di februari 2021 pa 1 di april 2021. Motibo di esaki ta pa duna gobierno oportunidad pa evalua con e reaccion di e pueblo lo tabata ta. Despues cu a constata cu ela cay den mal tera a disidi pa revoca e medida.

Un desaroyo deplorabel y otro ehempel con wega politico ta wordo hunga y con ta introduci un medida ad-hoc sin un bon estudio di factibilidad y sin e interes di e pueblo na pecho. Otro prueba cu probecho politico personal di e lider di e partido geel y sobrevivencia di su partido ta bin na prome lugar. Den mas di un ocacion sr. Gradus a informa cu no lo acepta cu ta coba un buraco pa yena otro. Reforma ta keda necesario, sr. Gradus a informa, pasobra e situacion ta sumamente precario y no por permiti wega politico ni populismo. Y hustamente esaki e dos partidonan grandi aki a bin ta practica den e caso aki.

P’esey UPP ta spera cu nos pueblo lo compronde cu NO POR CONFIA INTEGRANTENAN DI E PARTIDO BERDE NI GEEL. Pueblo no por permiti pa partidonan cu a desgracia nos futuro atrobe asumi responsabilidad gubernamental. UPP ta haci un apelacion na nos electorado pa husga “for once and for always” e “profetanan di desaster” y no permiti pa nan sigui cu nan engaño. UPP den Parlamento lo percura pa evita corrupcion y mal gobernacion.

Comments

comments