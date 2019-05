Booshi Wever: Carta abierta na Gobierno, Minister, Parlamento encuanto corupcion na Serlimar

Dia 2 di april 2019 UPP a dirigi cartanan na e.o. Otmar y tambe na sra. minister Maduro cu e peticion pa duna nos COPIA di documentonan referente e “destaho bou man” di un incinerator pa kima “sludge”, desperdicio medico y cadavernan di animal. Ta trata di un proyecto cu ta encera compra di un incenirator y e OPERACION di esaki pa 5 AÑA. E Proyecto lo costa por lo menos 15 miyon florin. Den e documentonan cu nos por a lesa, nos a bin compronde cu pa compra di e incinerator lo bay usa 1.7 miyon florin cu ta procedente di FDA.

Diabierna u.p. nos a ricibi un carta di Otmar na unda e ta notifica nos cu el a manda nos “bezwaar” pa LAR. Esaki obviamente pa tarda cos, pero nos lo laga Corte dicidi si nos tin derecho pa haya copia di e documentonan of no. Mi ta supone cu e motibo principal di Otmar pa no duna nos e documentonan ta simpelmente pa pueblo no haya sa con ela priveligia un amigo cu gañamento y corupcion. Pero aki cos no a caba. Ayera pa nos gran sorpresa nos a ricibi un carta for di sra. Xiomara Ruiz- Maduro na unda e ta bisa nos cu e no tin ningun conseho di ningun departamento cu ta cay bou di su responsabilidad. Algo hopi peculiar y insolito.

Te asina leu cu nos sa, cu ora trata un destaho bou man esaki mester sosode cu consentimento di minister di Finanzas, ya cu riba e Ministriele Beschikking mester ta poni “in overeenstemming met”. Pues aki ta trata di un MB pa un destaho bou man, cu mester tin e firma di e minister di Finanzas. Awor con ta posibel cu un minister di finanzas ta firma un MB sin un conseho ni di su propio departamentonan, manera u direccion di Finanzas y un CAD, y ni di departamento Huridico. Y mas straño ta cu e minister no ta ni pidi nan tampoco. Ni di FDA! Ta kico anto? Ta firma “bij het kruisje” atrobe sin wak kico Otmar ta bezig cune? Of sra. Xiomara Ruiz-Maduro ta kere cu e por laba su man pasobra e no kier ta participe den e actonan coruptivo cu Otmar ta cometiendo? E contesta di minister Maduro ta liña recta contra loke su persona mes y su partido a bin ta denuncia durante e gobernacion anterior, esta falta di transparencia y integridad.

No ta minister Maduro so ta laba man, pero tambe parlamento y un organisacion manera ATIA cu ta laga su representante aproba tur e corupcionnan aki, esaki hunto cu e representante di sindicatonan. Unda SEPPA, FTA, TOPA etc etc a keda? Of ta scohe un biaha mas pa laga gobierno masacra e pueblo pa despues bin bisa: “yo no fui?”

Con ta posibel cu e minister cu mester percura pa nos finanzas publico ta ser bon cuida, ta permiti Otmar “sjoemel” y “knoei” djis pa complace cu amigonan y cuidou cu eno ta yuda laba placa sushi y mancha cu sanger di e pueblo venezolano por medio di “stromannen” aki na Aruba?

Nos mester tin “free enterprise”! Pero esaki no por conduci na “free for all” pa motibo di corupcion, tampoco esaki mester bay para bira un “wild wild west” na unda esun cu ta mas ladron of esun mas corupto ta sali victorioso y e pueblo mes ta esun cu al final lo mester bay paga pa e “wild wet party” aki. Y manera sra. Maduro mes a bisa den pasado cu nos pueblo lo bay paga pa un pachanga cu eno a wordo invita!! Y mientras tanto parlamentarionan ta den un soño profundo.

Aruba, 7 mei 2019

Booshi Wever

Lider UPP

Brazil 163

