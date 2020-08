Booshi Wever: Berdad sa pica lenga y p’esey e cheapshot di Minister di Finansas no ta traha

Siman pasa UPP a post riba FB 2 carta di DIP y DOW (adhunto) unda por mira hopi cla cu tanto e minister di Husticia como e minister di Finanzas a presta nan mes pa firma un MB cu ta contene actonan CRIMINAL. Na prome lugar ta parce cu den politica actual a bira regla pa hinca palabra den boca di hende y manipula cu e fin pa desvia atencion! E comportacion particular aki di e Minister di Finanzas mi ta laga pa su cuenta, pero loke sinembargo si a bira obvio ta e modus operandi di e gobierno POREDmep, esta “cani mi, pami cani bo”! Notabel ta cu e Minister di Finanzas a reacciona riba FB y awor den prensa y a publica kendenan ta den e compania cu a wordo previlegia. E nombernan menciona a lanta mi curiosidad ainda mas.

E prome mentira (manipulacion) di Minister di Finansas ta cu e ta bisa cu tabata tin un “onderhandse aanbesteding”. Sinembargo segun Andin Bikker NO tabata tin un “onderhandse aanbesteding”. Ta ken ta papia e berdad???

Articulo 25/26 di nos Ley di Comptabilidad ta bisa enfaticamente cu gobierno ta obliga pa tene un destaho publico ora ta trata di un suma p.e. di 1.3 miyon florin. Por desvia di esaki’ pero mester tin un hustificacion drechi. Si eventualmente tin motibo pa desvia, por bay over pa tene un “destaho bou man” (onderhandse aanbesteding) of “gunning uit de hand”. Minister Andin Bikker mes a bisa cu NO tabata tin un destaho bow man y cu ta “uit de hand” a duna e proyecto aki. Dicon mester GAÑA cu tabata tin un “Onderhandse aanbesteding “? Un cheap shot, pa un Minister di Finanzas “onwaardig”!

Ta p’esey mi a puntra si no tabata tin otro compania cu lo por a haci entrega di trailernan cu probablemente lo por ta den mucho mas mihor condicion cu e PORkeria cu a wordo ofreci na gobierno (mira algun potret adhunto)!

Ora presenta un peticion asina ta DEBER di e Minister di Finanzas pa puntra con ta bay pag’e y mester consulta tur e consehonan di e diferente departamentonan envolvi. Conforme e cartanan di DOW y di DIP esaki NO tabata e caso. Pa colmo no tin “begroting” pa e envolvimento di DOW y DIP tampoco. Esaki ta CONTRA ley y un minister cu compromete Pais Aruba sin cu tin un “begroting” ta “strafrechtelijk vervolgbaar”! Mi experencia como un ex-minister cu e Minister di Finanzas di e tempo ey ta, cu tipo di cosnan asina HAMAS tabata pasa y particularmente ora cu e MB-nan aki ta wordo traha den e “achterkamertje” di e minister.

Riba facebook tambe a aparece un caso di un trahador na DIP cu a ser tuma den servicio na DIP cual despues a resulta, conforme un carta di DRH, cu NI tabata presupuesta y TAMPOCO tabata tin vacatura pa esaki! Conseho di Minister tambe conoce “FAST-TRACK” pa esaki? Ta tarea di e Minister di Finanzas pa controla esaki debidamente particularmente den un periodo di crisis financiero. Tipo di “FASTBALLS” asina, NUNCA e Minister di Finanzas den e periodo cu ami ta minister, lo a mira luz di dia. Tampoco pa esnan cu ta INSTRUMENTAL pa partido.

E minister a usa e palabra corupcion den su “defensa”, palabra cu ami den e caso aki no a usa (ainda)!!! Loke ta hopi remarkabel ta na unda e ta indica cu mi lo a bisa cu e compania lo ta liga cu actonan coruptivo. Please, minister! No hinca palabra den mi boca. Ami a skirbi cu ta trata di “amigo” di Otmar cu ta wordo previlegia. E minister ta esun cu a interpreta “amigo” cu actonan coruptivo. Por ta cu e Minister ta na altura cu TUR amigonan di Otmar ta corupto?? Un alegacion hopi straño y mi lo kier bisa e Minister cu kidow. “Dime con quien andas y te diré quien eres”!! DANKI DIOS CU BOOSHI WEVER NO TA AMIGO DI O.O. Minister lo por bisa asina tambe???

Loke tambe a lanta mi curiosodad ta ora cu e Minister a publica nomber di esnan den e compania cu e Minister a insinua di ta corupto, paso nan ta “amigo” di Otmar. Ora cu mi lesa nomber di e persona venezolano, mi curiosidad a bira hopi grandi. E señora aki no ta casa di e director di AZZURE cu ta esun cu a traha e “Mancamp” den Colony??? No ta e a burla cu nos leynan? E ta uno cu a “SCARMAY” 150 Miyon florin cu Glembert Croes a papia di dje? No ta CHAVISTA e hendenan aki ta cu ta bin via CITGO laba placa di e sanger di e pueblo venezolano? Pa colmo e meneer Arends tambe mi ta mira su link cu PDV y un fundacion conoci aki na Aruba. Straño cu tin hende cu awor ta “muisstil”!!

Por ultimo mi kier a reacciona riba loke Ministro a bisa na fin di su “defensa” tocante tira cos den laira y despues bay sconde bou saya. Mi lo kier bisa esaki, cu señora Minister conoce mi mucho bon pa bin bisa cu mi ta sconde bou saya di otro y e sa hopi bon na kico mi ta referi!!!

Cuanto documento y spirito mas mester sali for di Cocolishi? Ta tipo di actonan CONTRA ley (cu segun e minister ta corupcion) y manipulacion asina aki, ta loke cu ta conduci cu nos ta coriendo peliger di perde nos autonomia y net den augustus. Ta 43 aña pasa cu tabata tin un augustus SCUR cu a habri wowo di hopi hende pa nos a logra di haya e reconocimento cu e PUEBLO Arubano tin e derecho inalienabel di autodeterminacion y ta parce cu nos lo bay pasa den un augustus SCUR atrobe pero pa PERDE nos autonomia completo pa motibo di e tipo di actonan asina.

