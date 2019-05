Booshi Wever awor cu e ta cu pensioen a haya algo pa entretene su mes segun Minister Otmar Oduber

Minister Otmar Oduber ta reacciona riba declaracionnan di lider di UPP, Sr. Booshi Wever pa loke ta Dump di Parkietenbos entre otro, bisando cu e no a sigui e declaracionnan aki di serca pero e mandatario di bisa cu el a ripara cu Sr. Wever den su pensioen aworaki a haya algo pa entretene su mes cune pa cual e minister en cuestion ta contento tambe pa Sr. Wever. Mester bisa tambe cu algun dia pasa Sr. Wever a pidi pa haya inzage di documentonan pa loke ta e “aanbesteding” cu tabatin pa e incenerator chikito cu lo bini. Esaki Gobierno a honra Sr. Wever cune tambe y semper Minister Otmar a mustra cu e ta traha transparente y den pasado tambe partido Raiz a pidi y tambe a wordo honra. Y e ley ta bisa tambe cu Sr. Wever tin e oportunidad di haya un inzage den cuater forma cu esaki por wordo duna. Tur documento a wordo poni na su disposicion y Sr. Wever a haya mas of menos 1 ora di tempo pa mira tur e documentonan. El a entrega tambe un ‘bezwaar” pa e haya cierto informacionnan cu e tabata desea y esakinan a wordo manda tambe pa LAR, manera e ley ta prescribi p’asina Gobierno cumpli completamente y tin e transparencia necesario. Su persona tambe a pidi pa haci un bishita na Serlimar y cual el a haya permiso tambe y a bai bishita e facilidadnan na Pos Chikito y Minister Otmar ta bisa cu e ta kere cu Sr. Wever a haya un splicacion tambe di director di riba kico tur ta andando a e momentonan aki. Pues, segun Minister Oduber, mas prueba cu tin transparencia no ta existi. MInister Oduber a sigui bisa cu e tabata den oposicion tempo cu Sr. Wever tabata minister y e tempo ey no solamente tabata prohibi tur hende di afo pa drenta den su departamento, pero hasta tabata prohibi departamentonan di Gobierno di control manera Central Accountings Dienst y departamento di finanzas y otronan tur pa traha rapportnan riba diferente trabaonan cu e tabata haci tempo cu Wever tabata minister. “Kiermen mi ta kere cu esaki ta un muestra cu nos ta transparente. Ami no ta bai tras di si ta un politico of no paso ley no ta traha pa politiconan so, sino individualnan den nos comunidad tambe por haci peticionnan. Mi ta kere na momento cu bo ta transparente, semper bo ta logra cu informacion corecto ta bai pa nos comunidad”, Minister Otmar Oduber a declara. Minister a mustra cu el a compronde tambe cu Wever a bishita den e caso aki Parkietenbos caminda el a bai wak e facilidadnan di Johnson cu tin eynan y tambe el a bai wak tambe e facilidadnan di Eco Gas y e minister a mustra cu e ta contento cu Wever a haya e caminda pa jega Eco Gas pasobra pa hopi aña Wever a critica Eco Gas drasticamente fuerte, caminda hasta el a declara e hendenan aki ‘non grata” y e tempo ey el a mustra cu hamas y nunca Serlimar no lo por sufri abase di man di companianan priva, mientras cu e minister a mustra cu awo aparentemente Wever ta boga pa companianan priva. Pues den palabra di Minister Oduber, cu ora rolnan cambia of no ta den Gobierno mas of no ta politico mas, e ora ey ta depende di e forzanan cu tin bo tras ta actua den esaki. Minister a bisa cu e si a keda transparente, a keda habri y a bisa di ta duna tur cooperacion na tur hende cu kier haya informacion pasobra na final, pa loke ta trata e “incinerator” cu segun minister ja caba ta na caminda pa Aruba y ta wordo calcula cu den un luna di tempo lo cuminza instala esaki na e facilidadnan caminda Boulden and Lawson tabatin e facilidadnan anteriormente y lo dura mas of menos dos luna pa cu esaki wordo poni den funcion. “Mi ta contento cu el a bai wak e facilidadnan cu tin aworaki na Parkietenbos pasobra tin diferencia di shelo y tera. Un sistema aworakinan cu ta wordo kima sludge, partinan humano cu ta wordo saca via rioolering caminda tabata wordo kima den open air, caminda tur e gas y huma ta bai gewoon den nos aire y despues ta cohe tire rina dom, ta bai cambia den un sistema completamente sera. Full enviroment friendly caminda ta bai atende cune cu e ta bai sali manera un shinishi cu por wordo usa pa traha compost”, Minister Oduber a sigui bisa. Esaki ta nifica tambe cu tin un cambio pa miho y akinan ta caminda e minister ta bisa cu e no ta compronde e criticanan cu ta bisa cu kier benificia hendenan caminda e producto aki lo bai sali mas caro. Pa DOW esaki ta nifica, den e aña aki caba un reducion grandisimo den su gastonan y pa tur e añanan consecutivo ta nifica cu e ta bai reduci 1.3 miyon Florin DOW lo mester bai paga menos pa loke ta trata e maneho di sludge aki. Y Serlimar ta wordo brinda oportunidad nobo di negoshi pasobra nan lo bai maneha e planta aki. Pero no solamente esaki sini negoshinan nobo caminda companianan priva por tin e opcion pa kima documentonan enbez di wordo geschred. Y mas cu claro e skeletnan di bestia morto y tambe “medical waste”. Finalmente no solamente e ta un oportunidad pa mehora nos calidad di bida pero tambe pone Aruba na un paso mas dilanti den nos region pa loke ta “waste management” pero di otro banda ta bai scapa Gobierno tambe un suma considerabel di placa.

