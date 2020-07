Booshi Wever: Aruba ta den crisis no door di pandemia sino pa falta di integridad den Gobernacion

Den e ultimo simannan gobernacion ta stagna pa motibo cu e ex-minister cu ta ser investiga pa corupcion y abuso di poder, ainda parce ta “call the shots”. E gobierno parce di tin mas miedo di e demandanan di e ex-mandatario, cu di tur e condicionnan impone pa Hulanda. E pregunta cardinal ta pakico?

Den varios articulonan UPP a bin ta alerta riba e tantisimo casonan di corupcion y abuso di poder di Otmar Oduber. Pero gobierno POREDmep y Parlamento a prefera di ignora nos advertencia por completo. A prefera di demonisa un di nan propio integrante di partido pa garantisa sobrevivencia di e coalicion POREDmep.

Ta bon pa refresca memoria pa algun di e PORkerianan, dirigi y orkestra pa e ex-mandatario, na Serlimar: otorgamento di e contracto miyonario na un sponsor pa trabou na Sero Teishi, huurmento di un edificio na Pos Chikito for di doño/sponsor di POR, fix-bidding den leasemento di trucknan cu NO tabata necesario, nombracion di un “handlanger” como director pa “wheel & deal” pa fix hopi cos y purba pa tapa nan. No lubida e otorgamento di e proyecto di incenirator chikito na sponsor, cu pa colmo ta hopi mas caro cu e otro compania cu a bid y cu te awe, ya pa mas di un aña, no ta funcionando. Sin papia di e tantismo hendenan cu Otmar Oduber a hinca den Serlimar.

Cu Andin Bikker ta cay den gara di e criminal Otmar, por ser ilustra cu e hecho cu ela haci Otmar PRESIDENTE di e Organo cu ta encarga cu e “fast-track” pa “bouwvergunning”. Pa colmo Andin Bikker a sigui cu e mal ehempel di Otmar, firmando e contract pa pone e.o. containernan bieu na Guarda nos Costa (Dakota). Anto na balor di 1.3 miyon y SIN DESTAHO PUBLICO, y cu consentimento di e minister di Finanzas.

E fechorianan aki tabata conoci cerca tanto e ministernan den e gobierno POREDmep, como cerca e parlamentarionan di e Parlamento “NOBO”!! Btw incluso minister Lopez-Tromp. Obviamente ora cu minister Lopez-Tromp a constata e tantismo PORkeria cu tin e.o. den Serlimar, e no por a keda sin actua y bira complice den tur e bagamunderianan aki. “Beter laat dan nooit”!

Ora cu UPP a kere cu porfin a “get rid” di esun cu tabata e criminal principal den tur e PORkerianan aki, ata e Scorpion a bolbe den e scenario y a pone su “popchinan” traha. Enbes cu nos Prome Minister a para banda di esun cu kier a combati corupcion y eherece integridad y bon gobernacion, ata ela bay para banda di e corupto Otmar ATROBE!

Pa colmo awor diripente nos Prome Minister kier bay hunga e rol di heroe, pasobra su persona si lo bay haci investigacion. Kico lo sosode ora cu constata cu e denuncia contra Otmar ta berdad? Su persona lo ta co-culpabel, pasobra a permiti y hasta sostene e abuso di su poder y corupcion. Por ta cu esey ta e motibo cu a hala ilegalmente e ministerio for di sra. Lopez-Tromp? Of por ta cu ora e tuma e mando di e departamento elo tin e oportunidad di sconde posibel informacion cu ta incrimina Otmar y otro coleganan? En todo caso loke nos a ripara ta e afan di e Prome Minister pa crea un “zelfverheerlijking” ala Mike Eman. E tactica di Mike Eman ta conoci, esta purba di desvia atencion di e tantismo corupcion y mal gobernacion cu aparentemente mester continua.

For di principio di juni, ora cu e tera a cuminsa bira cayente bou varios hende liga na Otmar, mester a “get rid” di esun cu ta desemascarando esnan cu ta meti den e PORkerianan aki. Prome Minister a laba man y a declara di no lo mete den un problema di partido POR. E accion aki di nos Prome Minister tabata tin como consecuencia directo cu gobernacion a stagna, meymey di un crisis medico y un crisis cu Hulanda. Si e ta un problema di partido, pakico no a urgi e miembronan di e partido pa retira e minister via Parlamento di inmediato? E dos miembronan di Parlamento por pidi un reunion publico, invita e minister concerni, presente cu pruebanan cu e ta actuando contra e interes di Aruba y core cune per direct!! Eyden pueblo lo por husga pa su mes kende tin razon. Sea e minister a actua corecto, cu merece CONFIANZA of cu e partido POR a cay den e gara criminal di Otmar y pa colmo yuda pa RED y MEP.

Durante weekend e “spindocters” a traha “op volle toeren” pa purba cu “cheap shots” riba facebook pa hustifica e kitamento ilegal di e carteranan di Minister Lopez-Tromp. A base di e poco informacion cu ta sali den publicidad di parti di gobierno, no ta keda nada otro na nos pueblo pa encamina e avenida di rumor y speculacion pa trata na compronde loke ta tumando lugar. Ta bisto sinembargo cu e crisis politico aki tin diferente motibo. Na prome lugar nos por constata cu e gobierno POREDmep NO ta para pa INTEGRIDAD ni pa BON GOBERNACION. Ta hopi cla cu e stul di minister y/o parlamentario ta hopi mas importante cu caba cu corupcion y mal gobernacion! Loke ta bin na mente ta cu e crisis aki tambe lo por tin e proposito pa desvia atencion for di e deliberacion cu ta tumando lugar cu Hulanda y na unda parce cu nos gobierno lo a disidi caba pa entrega nos autonomia. Un autonomia cu ta a base di e derecho inalienabel di autodeterminacion cu NO por ta parti di un negosacion. E derecho aki ta di e pueblo Arubano, y ningun hende por mishi cune y si bo mishi cune bo ta un simpel ENTREGUISTA!

Partido UPP

Booshi Wever

27 di juli 2020

