Booshi Wever: Aruba di carambola lo wordo hinca den e conflicto interno na Venezuela sin regla??

Den e ultimo dianan, UPP a bin ta sigui di acerca e desaroyo na Venezuela entre gobierno Venezolano y e oposicion. Sigur ta trata di un situacion alarmante y cu ta tambe preocupante. Tambe UPP a sigui e desaroyonan pafo di Venezuela, tanto riba plano internacional, pero tambe regional y sigur den nos propio Reino Caribense.

Asina nos por a tuma nota di dos publicacion cu na mes momento ta tanto interesante, pero tambe ta motibo di hopi preocupacion. Uno ta di gobierno Curasoleño y e otro ta e invitacion cu un grupo of fundacion local a bin ta haciendo na nos comunidad. Un grupo cu por cierto parce di tin e ayudo y sosten di e gobierno POREDMEP, mirando e forma cu nan a bin ta desplega nan mes localmente desde 23 di januari y cu awor atrobe ta preparando actividadnan pa dia 23 di februari.

Nos tur sa cu Chavez na 1999 a bin na mando dor di e tantismo corupcion y abuso contra derecho humano di e gobiernonan di turno na Venezuela. E pueblo Venezolano cu tabata sufri bou di esakinan a scoge pa un cambio siguiendo presidente Chavez. Pero, e pueblo realmente a haya e cambio cu e tabata desea? Aki tambe parce cu e cantica “quitate tu, pa’ ponerme yo” tabata y ta valido.

Un par di siman pasa caba nos a vocifera nos preocupacion di e hecho cu dor di e accionnan di e fundacion aki, Aruba ta wordo hinca den asuntonan interno di otro pais. Y gobierno POREDMEP a colabora cu nan dor di duna permiso pa manifesta contra tur reglanan.

Pero awor e mesun grupo aki, kier bay mete den e ayudo humanitario, un ayudo cu por cierto nos no tin nada contra, no solamente ta metiendo den asunto interno di Venezuela, pero tambe ta metiendo den asuntonan interno di Aruba. Recaudamento di e ayudo humanitario aki NO ta someti na NINGUN clase di control ni di Aruba ni di Reino. Djis corda riba e recaudamento di placa pa Haiti na unda no tabata tin ningun control y kico a pasa cu e placa!

Ken ta bisa cu e ayudo aki lo bay yega cerca esunnan cu realmente mester di dje? Ken por garantisa cu e.o. medicamento ta yega pa e pueblo y no den clinicanan priva di amigonan?

Te ki dia e gobierno di POREDMEP y nos Parlamento (otro) ta lanta for di soño y realisa cu Aruba ta mucho chikito pa ta envolvi den un asunto interno di un otro pais of pio ainda wordo hinca den esey; y ta keda pasivo? Mientras Minister President ta bisa cu no tin ningun ayudo humanitario for di Aruba, pa pasa via Corsou, ya cu esaki ta algo cu ta regla cu Merca, e fundacion si ta haci mencion cu nan ta organisando e ayudo aki pa manda esakinan Corsou. Na unda Aruba su control y vigilancia ta keda pa desaroyonan interno aki na Aruba mes, relaciona cu e problematica di Venezuela?

Mira con gobierno di Corsou y gremionan ta alerta pa cu e situacion y aki na Aruba nos no ta tende kico ta pasando. Solamente ta bin cu declaracionnan cu tur hende sa caba, pero pa prepara nos ciudadanonan, nada no ta sali. Y ta tristo pa mira con na momento cu a lansa un pregunta na gobierno kico ta nos Pueblo tin di haci riba 23 di februari, particularmente si “a la force” lo drenta Venezuela, e contesta ta, ban warda dia 23 kico ta pasa. Pues parce cu no tin ningun plan di contingencia cla

Na e momentonan aki nos por papia hasta di un escalacion di relacion, mirando cu ta bolbe cera fronteranan, afectando no solamente e transporte di fruta y berdura, pero tambe di hende. Tur esaki danki na e posicion cu Hulanda a tuma, y manera ta parce sin consulta cu nos gobiernonan di e parti di Reino aki.

Mientrastanto na Corsou tambe situacion ta tenso, danki na un Hulanda cu a impone riba Corsou pa bira un centro di acopio, mientras cu nos como paisnan chikito ta hopi vulnerabel pa ta meti den cualkier escalacion.

Pa colmo nos por a tende siman ariba ey, na momento cu e CEO di RDA, un compania estatal, Sr. Alvin Koolman a duna un conferencia di prensa, ta pronuncia su mes politicamente, pa asina hustifica un prolongacion di un contrato cu CITGO, comprometiendo Aruba su gobierno y su pueblo. Pues aki nos ta mira cu tin falta di coordinacion, pasobra nos pensamento ta cu Aruba mester keda neutral. Aruba ta keda den un area di conflicto y nos no tin cu laga cu accion- of pronunciacionnan di sea un grupo cu NO ta neutral, of compania di gobierno, hinca Aruba den un situacion hopi negativo. Aruba no mester permiti di bira un puppet of marioneta di ningun forsa aheno y/o gruponan cu kier probecha di e situacion reinante den un pais cu no tin ningun clase di control y cu SEMPER tabata y ta conoci pa su corupcion.

Nos ta urgi pa nos gobierno actua cu prudencia y no laga nos wordo hiba den e coriente actual cu Hulanda y Merca a bin ta hinca nos aden. A pesar cu Minister President no ta wak cu lo tin mucho impacto pa nos turismo p.e. cu e cierre di frontera, nos sa cu e situacion lo por bira mas tenso y cu na dado momento, e mesun Merca lo por pone un prohibicion riba su ciudadanonan pa biaha pa nos islanan, loke na su turno lo tin consecuencia pa nos economia.

Aruba, 20 februari 2019

Booshi Wever

Lider UPP

Brazil 163

