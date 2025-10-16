Diasabra 25 y Diadomingo 26 di October pa 8.30 di mainta The Casino at St Regis ta invita bo pa Boo Bingo cu $5000 na premio y premionan pa e “Best Costume”manera:
-Weekend Stay
-$250 slot credit
-Dinner for Two na Eskama
Bin disfrasa, hunga y gana na The Casino at St. Regis
Exquisite Bingo
Exquisite Bingo ta continua tur diasabra y diadomingo pa 8.30 di mainta.
Porta ta habri di 7.30 di mainta, cumpra dos carchi di bingo y haya e di 3 GRATIS.
Jackpot progresivo awo ta na $30.382,-
Alabes den luna di October nos tin doorprizes :
-$100 slot credit
-Certificado pa Grano Café
-Dinner for two na Eskama Cucina Italiana.
Orario nobo pa luna di October
The Casino at St. Regis Aruba cu su orario nobo di dialuna pa diabierna di 5:30PM – 2:30 am y tur diasabra y diadomingo di 7:30AM – 12PM y 5:30PM -2:30PM, cu mas premio den luna di October 2025