For di Boneiro a drenta noticia cu despues di renoba stadion Antonio Trinidad Concacaf a duna su aprobacion pa wega nan internacional por tuma luga bek na Boneiro. Esaki despues cu tur hende a bin hunto pone nan diferencia nan un banda pa bienestar di e deporte rey futbol mester felisita pueblo di Boneiro federacion Futbol Boneiro tur cu a haci esaki posibel caminda tin bolundad cosnan bon ta pasa. Aki na Aruba tin mas cu 10 Aña cu AVB cu FFD fundacion cu ta maneha fasilidadnan deportivo ta na mesa pa AVB haña Frans F stadion na Noord pero capricho di hende den FFD a stroba cu Fifa por a drecha e stadion aki y hacie cu ta bira un bunita stadion cu standertnan internacional, pero no FFD no tin placa pero tampoco kier laga esun cu tin e placa tume over. Mientras nos ta sigui cu orguyo di poder capricho wak tur facilidad cu ta cay bou FFD su maneho ni uno ta bon tur tin problema Door cu famia Real a bishita Frans F stadion a core drecha e luz cu tabata 5 aña para cu hungadornan local tabata hunga cu tres palo di luz so ta sende sin conta e otro stadionnan, e jammer ta tur cu ta den e Directiva ta gana un dineral pa ta den FFD mientras e deportista ta sufri mientras dirigente cu si ta traha boluntario ta sufri cuanto mas Aruba tin cu warda pa mira cambio pa cu deporte?, tur politico gobierno minister nan di deporte a papia hopi pero e realidad ta otro antes tur pais den region di Caribe tabata respeta Aruba den deporte pa su fasilidadnan awor nos te ni den lista pa organisa algo na nivel Internacional .

Foto cortesia Life99 fm