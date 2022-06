Kralendijk – Hopi awa seru por kai djárason I djaweps pa motibu di un sistema ku ta desaroyá riba oséano atlántiko. Ta vigilando e wer ku ta na kaminda den direkshon di Boneiru. Kada siudadano ta responsabel pa prepará pa un mal tempu i òf orkan. P’esei awor ku nos ta den temporada di orkan Entidat Públiko Boneiru ta hasi un yamada na un i tur pa tòg tuma prekoushon.

Awor ku nos ta den e temporada di orkan ta nesesario pa tin sufisiente kuminda i awa den kas. Espesial kuminda ku no ta daña lihé. Ta bon tambe pa tin bela òf un flèshlait pa tin lus den kas ora koriente bai. Pa e motibu ei tambe sòru pa e telefòn selular ta kargá pa por tin komunikashon mas largu posibel. Palabrá for di aworakí unda por bai si pa un motibu òf otro no por keda kas mas den kaso di un kalamidat. Si yega un mal tempu òf orkan, semper keda paden.

Sòru pa bo kas ta bon i kura ta limpi. Kontrolá daknan ku por ta los i pega esakinan. Wak den kura kiko por los benta. Limpia bo kura pa aweró si tin hopi awa i bientu esakinan no kousa daño sin tin nodi. Pensa tambe un lugá seif p’e bestianan di kas.

Apesar ku ‘Havenmeester’ a atvertí e piskadónan kaba ta bon pa doñonan di boto pa buska un lugá seif pa nan boto. Bishitá www.bonairegov.com pa mas tep kon prepará pa kalamidat. Einan por haña tambe un foyeto na diferente idioma ku informashon. Kòrda download e app Distasterprep riba bo telefòn pa mas tep i informashon.