Notisia di polis di djárason 12 di yüni te ku djabièrnè 14 di yüni 2024

Ladronisia di skuter

Riba djaweps 13 di yüni a drenta keho di ladronisia di un skuter koló blou di e Yamaha modèl Jog, ku plachi di number MF-179. E skuter tabata stashoná den un garashi pa stashoná vehíkulo di un kompleho di apartamentu situá na Bulevar Gobernador N. Debrot. E skuter tabata stashoná ku un lòk di stür i un lòk di kadena na e tayer di dilanti, pegá na un mesa pisá. Deskonosínan a bai ku e skuter entre 4 or di atardi riba djamars 11 di yüni i 11 or di mainta riba djárason 12 di yüni. Ta investigando e kaso.

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta duna konseho kontra ladronisia di skuter

Resientemente a drenta diferente notifikashon di ladronisia òf tambe intento di ladronisia di skuter na polis. E mayoría notifikashon ta di skuternan di hür. Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta hasi un yamada na tantu doño i hürdónan di skuter pa tuma e siguiente medidanan di seguridat pa evitá ladronisia di skuter.

Pa hürdónan di skuter:

Uza un kadena ku lòk di kùr (ART3), (ta hür e slòt hopi biaha aserka pa un montante èkstra) i si ta posibel, un di dos lòk ART di kùr.

Bo ta uza un lòk di kadena òf kabel ku lòk? Instalá esaki parti ariba i lag’é keda lòs. Hasi esaki ariba ku espasio for di suela ta hasi’e difísil pa uza un skèr di kòrta heru i esaki ta bira mas difísil pa zag na momentu ku e kadena òf kabel ta lòs i no pèrtá. Na momentu ku un kadena ta riba suela, por uza esaki pa kibra e slòt.

Bo ta uza un lòk yamá ‘beugelslot’? E ora ei ta mihó pa kologá esaki mas abou posibel. Yena e espasio di e lòk mas tantu ku ta posibel.

No lubidá di saka e yabi for di e lòk i para e skuter ku un lòk di stür.

Stashoná bo skuter, si ta posibel, na un sitio ku hopi moveshon. Stashoná bo skuter anochi na un sitio ku iluminashon. Stashoná bo skuter kaminda bo tin bista riba dje.

Aparte di esei, uza un sistema di alarma i/òf un boton di start si esaki ta na disposishon di e skuter.

Hopi biaha bo no ta sigurá kontra ladronisia, pues bo ta responsabel pa e gastunan. Lesa bo kontrakt bon pa mas informashon.

Pa doñonan di skuter di hür:

Instalá un sistema di alarma riba e skuter, konsehá esnan ku ta hür e skuter pa uza un èkstra lòk.

Uza un sistema pa evitá ku ta start bo skuter i pone un sistema pa trèk òf un GPS riba e skuter.

Sòru pa e sitio ku bo ta stashoná bo skuter(nan) ta protehá optimalmente. Un porta i bentana seif, portanan ku skarnir kualitativo..

Pone kámara di seguridat na e sitio ku bo ta warda e skuter(nan) ku un detektor ‘stop and motion’, ku asina tin moveshon, bo ta haña un notifikashon riba bo telefòn.

Detenshon pa maltrato ku arma i menasa

Riba djaweps 13 di yüni, alrededor di 8.40 or di mainta, a detené un hòmber di inisial D.R. di 49 aña di edat na warda di polis pa maltrato ku un arma i menasa. E sospechoso a maltratá i menasá un dama riba 21 di yanuari último na un establesimentu di hóreka. Ta investigando e kaso.