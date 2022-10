Notisia di polis di djabièrnè 7 di òktober te ku djárason 12 di òktober 2022

Aksidente di ‘golfcart’

Alrededor di 7 or di mainta, riba djárason 12 di òktober un aksidente a tuma lugá riba e rotònde na misa di Playa. Shofùr di un ‘golfcart’ a pèrdè kòntròl bai dal den un palu di lus. E shofùr a deklará ku el a pèrdè kòntròl dor ku e kaminda tabata muhá. Ambulans a transportá e shofùr pa hospital pa tratamentu médiko.

Ladronisia na un akomodashon turístiko

Riba djamars 11 di òktober polis a risibí denunsia di un ladronisia na un akomodashon turístiko situá na Sabadeco. Deskonosínan a bai ku, entre otro, un spiker di marka Bose, un telefòn di Samsung kolo pretu i un estuche di brel ku un brel di bista komo kontenido. E kaso ta bou di investigashon.

Ladronisia di skuter

Riba djamars 11 di òktober polis a risibí denunsia di un ladronisia di un skuter koló blanku di marka Sym, tipo Xpro, numerá MF-162. E skuter tabata stashoná ku un lòk di kadena, dilanti di un kas situá na Kaya Oktaaf. Entre 11.45 or di anochi riba djaluna 10 di òktober i 6.45 di mainta riba djamars 11 di òktober, e deskonosínan a bai ku e skuter. E kaso ta bou di investigashon.

Ladronisia den un bibienda

Riba djaluna 10 di òktober polis a risibí denunsiá di ladronisia den un kas situá na Kaya Macario (Cai) Sint Jago. Entre 5 or di atardi i 9.40 di anochi, deskonosínan a drenta e kas i a bai ku, entre otro, un lèptòp di marka Lenovo, un spiker di marka JBL, un tas blou di marka Declathlon i un pasport. Ta investigando e kaso.

Manehá di di manera iresponsabel ta resultá den aksidente

Riba djasabra 8 di òktober alrededor di 2.15 or di mardugá un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba Kaya Gobernador Nicolaas Debrot. Shofùr di e skuter tabata manehá sin lus i ademas den direkshon prohibí. Un patruya a eksigí e shofùr pa stòp pero e shofùr no a tende i a sigui kore ku velosidat haltu den direkshon di Hato. Djis despues un patruya den Hato a topa ku un skuter benta abou meimei di kaminda. Seguidamente e agentenan a mira dos mucha hòmber kore bai. Despues di un persekushon kòrtiku na pia a alkansá e mucha hòmbernan. Komo ku nan tabata sangra, a yama ambulans na e sitio. Ambulans a transportá ambos mucha hòmber pa hospital pa tratamentu médiko. Ta trata di dos mucha hòmber menor di edat, unu di 17 aña e i unu di 8 aña. Polis a papia di manera estrikto ku e mucha hòmbernan i nan mayornan.

Detenshon pa ladronisia di kabritu

En konekshon ku e kaso di ladronisia di kabritu pa e kual a pone denunsia riba djaluna 3 di òktober, a detené dos sospechoso. Riba djabièrnè 7 di òktober a detené un hòmber di inisial M.C. di 24 aña di edat i riba djadumingu 9 di òktober a detené un hòmber di inisial J.M.S.W. di 20 aña di edat. A detené tur dos sospechoso en konekshon ku ladronisia. A gara e sospechosonan den e akto riba djaluna 3 di òktober ora nan tabata hòrta kabritu den bisindario di Lagun, pero nan a logra hui e sitio.

Entrada hudisial ta kondusí na detenshon

Riba djamars 11 di òktober, den oranan trempan di mainta a tene dos entrada hudisial, un na un kas situá na Tanki Matrimonio i un na Rincon. Durante di e entradanan hudisial a detené dos hòmber; J.F.O.L. di 30 aña di edat en konekshon ku menasa i violashon di Lei di Opio BES i S.J.I.A. di 42 aña di edat en konekshon ku menasa i violashon di Lei di Arma BES. A konfiská tambe un kantidat di droga i un pistol di aire. Investigashon den e kaso ta siguí.

Outo ta dal peaton

Riba djamars 11 di òktober, alrededor di 9 or di anochi sentral di polis a risibí notifikashon tokante un aksidente riba Kaya L.D. Gerharts. Un outo a alkansá un peaton ku tabata krusando kaya. Ambulans a transportá e peaton pa hospital pa tratamentu médiko. E departamento di tráfiko ta investigando e kaso.