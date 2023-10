Kralendijk: Notisia di polis di djaluna 9 di òktober te ku djárason 11 di òktober 2023

Kòntròl

Riba djárason 11 di òktober, alrededor di 3 or di mardugá, un patruya a para dos outo riba Kaminda Lagun pa un kòntròl rutinario. Durante e kòntròl, e agentenan a haña poko sospechoso ku tabatin un mucha muhé ménor di edat huntu ku tres hende hòmber den un di e vehíkulonan. Finalmente e patruya a hiba e mucha muhé kas i a papia ku su mama. Después di un investigashon mas aleu a resultá ku niun persona den ámbos outo, no tabatin un reibeweis. A laga e outonan stashoná na e sitio.

Skuter i bròmer konfiská

Alrededor di 9 or di anochi riba djamars 10 di òktober, un patruya a un patruya a para dos vehíkulo, un skuter i un bròmer, riba Kaminda Lagun pa kore di forma imprudente. Ademas e skuter no tabatin plachi di number. A atendé ku ámbos shofùr riba nan komportashon di manehá. Na momentu ku a puntra pa e dokumentonan nesesario, ámbos shofùr no por a mustra papelnan di seguro ni un reibeweis. A konfiská ámbos vehíkulo hiba warda di polis te ora e doñonan por a mustra e dokumentonan konserní.

Boto den problema

Riba djamars 10 di òktober, alrededor di 1.45 or di mèrdia, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon ku un boto a haña problema riba laman den bisendario di Boneiru. E boto ku 12 persona abordo tabata rumbo pa Boneiru for di Kòrsou na momento ku diripiente nan a haña problema. E Punto Sentral di Konekshon Marítimo Multidisiplinario Boneiru (MMHB) a bai e ubikashon spesifiká. Una bes ku a yega na e lokalidat, a resultá ku e motor di e boto a daña i ku e boto a kuminsá pasa awa. MMHB a tou e boto i trese e personanan abordo sano i salvo Boneiru na altura di Waf Chicu Mercelina. Koninklijke Marachaussee (KMar) a kontrolá tur persona na yegada i tur dokumento tabata na òrdu.

Aksidente

Alrededor di 3 or di mardugá riba djamars 10 di òktober, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon di un aksidente na Kaya Antonia. Na yegada di e patruya a topa ku e víktima ku a deklará ku e tabata riba su baiskel i algún kachó a atak’é. El a bai desviá pa e kachónan i a slep den lodo pa finalmente dal den un vehíkulo ku tabata aserkando. E vehíkulo a sigui kore bai. E siklista a kai i a resultá heridá pero no tabata deseá asistensia médiko.

A bai ku kuater baiskel warda di polis

Riba djaluna 9 di òktober, alrededor di 8 or di anochi, e ‘biketeam’ di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a spòt tres baiskel sin lus den ‘Centrumgebied’. A para e siklistanan pa un kòntròl i a resultá ku tabata trata di tres ménor di edat. Na momento ku e agentenan tabata atendé ku e hóbennan, un di kuater baiskel sin lus a pasa. E tambe a resultá un ménor di edat pero e no por a mustra un prueba di identifikashon bálido i no por a splika e agentenan unda e ta biba. E tres hóbennan a bai na pia mientras i a bai ku e di kuater warda di polis. A bai ku tur kuater baiskel warda di polis i atendé ku mayor di tur kuater ménor di edat.

Koperashon ta brinda siguridat pa un i tur

Awe festival di Regata ta kuminsá ofisialmente. Un di e tareanan di polis ta pa mantené órden públiko kaminda ta nesesario. P’esei lo bai tene kòntròl rutinario ku mas regularidat den e periodo benidero. Lo bai kontrolá riba entre otro e orario di terminá di e pèrmit ku a duna pa e evenementunan i tambe otro asuntu. Pa ku esaki KPCN ta hasi un yamada na tur organisadó, organisashon i partisipante na tipo di evenementu asina pa: karga bo responsabilidat i mantené bo mes na regla.

Disfrutá, pero bebe na midi

KPCN ke avisá pa konsumí alkohòl ku límite si bo ta partisipá den tráfiko. Asina bo ta prevení situashonnan fèrfelu pa bo mes i pa otronan. Ta prohibí pa partisipá den tráfiko si bo a konsumí mas ku e kantidat máksimo permití. Si bo mester bai warda i ta haña un but ta dependé di e resultado di e tèst di supla.

Bo ta manehá bou d influensia di alkohòl?

E ora ei bo ta haña un but, un prohibishon (temporal) pa manehá, un kastigu di prisòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E peso di e kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon. Bo ta inbolukrá den un aksidente? E ora ei ta tèst bo mas lihé pa konsumo di alkohòl ku durante di un kòntròl rutinario.

Mi ta kastigabel si mi ta fuma komo peaton?

Esaki ta posibel. Polis por duna un prosèsferbal pa buracheria públiko. Polis a topa bo den estado burachi? E ora ei polis ta uza bo aparensia di buracheria i bo aktitut. E ora ei no ta hasi un tèst di supla.

KPCN ta deseá un i tur un Regata seif i plasentero!