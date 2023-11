Notisia di polis di djaluna 6 di novèmber te ku djárason 8 di novèmber 2023

Detenshon pa maltrato

Riba djamars 7 di novèmber, alrededor di 12 or di mèrdia, a detené un hòmber di inisial L.R.P. di 47 aña di edat na Sabadeco Terrace pa maltrato. Riba 31 di òktober, e sospechoso a maltratá un dama durante un diskushon ku a surgi na momentu ku nan tabata move den un outo riba Kaya Essequibo. Despues di su akto, el a bandoná e sitio. Investigashon den e kaso ta kontinuá.

Detenshon pa violashon Lei di Opio i Lei di Arma

Den oranan di atardi riba djaluna 6 di novèmber, personal di Wardakosta, Koninklijke Marechaussee i Douane a tene un kòntròl riba un boto na altura di waf di piskadó na Kaya J.N.E. Craane. Motibu di e kòntròl tabata ku e boto a kaba yega for di Kòrsou ku 5 tripulante abordo pero esaki no a ‘klaar in’ promé ku a mará na e waf menshoná. Durante e kòntròl, a konstatá un moveshon sospechoso na momentu ku un di e personanan ku tabata bordo di e boto a kana bai na un outo i regresá. Despues e outo a kore bai. Mesora Wardakosta a informá polis tokante e outo aki. Algun ratu despues, un patruya a spòt e outo sospechoso riba Kaya Neerlandia i duna e shofùr òrdu pa para. Durante kòntròl den e vehíkulo a haña i konfiská un saku ku supstansianan probablemente narkótiko, un mashin di pisa, dos ‘balaklava’ i un arma blanku. Tambe a konfiská e outo pa mas investigashon. A bai ku e shofùr warda di polis i a detené e sospechoso ku a kaba yega ku e boto for di Kòrsou, un hòmber di inisial A.C.W. di 25 aña di edat pa violashon di Lei di Opio BES i pa Violashon di Lei di Arma BES. Ta investigando e kaso.

Aksidente

Riba djaluna 6 di novèmber, alrededor di 10 or di mainta, un aksidente entre dos vehíkulo a tuma lugá riba Kaya Korona. Pa motibunan ainda deskonosí, un pikòp i un vèn a dal den otro. Pasahero di e pikòp a resultá levemente heridá i ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. Ambos partido tabatin e dokumentonan nesesario na òrdu.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.