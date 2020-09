Boneiro noticia policial 4 pa 7 September 2020

Notisia di polis di djabièrnè 4 di sèptèmber te ku djaluna 7 di sèptèmber 2020

Riba djabièrnè 4 di sèptèmber sentral di polis a risibí notifikashon ku un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba e krusada di Bulevar J.A. Abraham i Kaya Industria, den besindario di un akomodashon turístiko. Shofùr di e skuter a pèrdè kontrol riba e skuter ora ku ela slep den santu ku tabatin riba kaminda. E santu tabata prosedente di trùknan ku tabata transportá santu di haf pa un sitio den besindario. E víktima tabatin leshon na su kabes, ku e a keda kontené komo ku e tabatin hèlm bisti. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko. A tuma kontakto ku e kompania di trùk pa limpia e santu riba kaminda.

Riba djasabra 5 di sèptèmber, alrededor di 4.30 or di mardugá detené un dama di inisial M.C.N. di 37 aña di edat na un kas situá na Kaya nikiboko Sùit, en konekshon ku maltrato i insulto di ámtenar den funshon.

Durante di dia riba djadumingu 6 di sèptèmber a kontrolá vehíkulonan na vários sitio. Durante esaki a duna but pa entre otro kore sin hèlm, kore sin reibeweis, kore sin faha di seguridat, kore sin seguro bálido i tambe kore sin plachi di number.

Alrededor di 1.30 or di atardi di djadumingu 6 di sèptèmber, sentral di polis a risibí notifikashon ku un aksidente ku un bròmer a tuma lugá na Karpata. Pa motibunan deskonosí e bròmer a bai slep sali for di un bògt dor di kua e shofùr i pasahero a bin kai. E bròmer a sigui slep bai kai dal den baranka mas o ménos 3 meter mas abou. E shofùr tabatin algu raspu pero tabata stabil. E pasahero tabatin leshon na su pia i kabes. Ambulans a transportá e víktima pa hospital pa tratamentu médiko.

Den oranan di anochi di djadumingu 6 di sèptèmber, pa mas o ménos 8 or di anochi un aksidente ku un bròmer a tuma lugá riba kaminda di Rincon na altura di Mangasina di Rei. Pa motibu deskonosí shofùr di e bròmer a pèrdè kontrol i a bai laira. Den laira e shofùr a kai for di e bròmer. Na e momentu ku e bròmer a kai abou ela pega kandela. Ambulans a transportá e víktima pa hospital pa tratamentu médiko. E víktima tabatin un hèlm bistí. Brantwer ku a bin na e sitio a paga e kandela.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

