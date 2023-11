Notisia di polis di djabièrnè 3 di novèmber te ku djaluna 6 di novèmber 2023

Aksidente ku herido

Riba djadumingu 5 di novèmber, alrededor di 3.35 or di mardugá, un aksidente a tuma lugá riba Bulevar Gobernador N. Debrot. Shofùr di un pikòp ‘flatback’ ku tabata kore for di Playa direkshon Hato, a pasa stret den un bògt i aksidentá den un spil di tráfiko i finalmente den un muraya i un palu kantu di kaminda. E shofùr a resultá heridá i ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko.

Detenshon pa ladronisia

Alrededor di 3 or di mardugá riba djadumingu 5 di novèmber, a detené un hòmber di inisial R.M.D. di 52 aña di edat den Centrumgebied pa ladronisia. Riba djabièrnè 14 di yüli, e sospechoso a bai ku algun saku di karni sin paga for di un supermerkado situá na Kaya Industria. Un patruya a rekonosé e sospechoso i a detené relashoná ku e kaso. Investigashon den e kaso ta kontinuá.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djadumingu 5 di novèmber, alrededor di 12.20 or di mardugá, a detené un hòmber di inisial G.T.P. di 62 aña di edat pa manehá bou di influensia. E sospechoso a bèk ku su vehíkulo i dal den un outo riba Bulevar Gobernador N. Debrot i a trata na kore bai. Despues di un investigashon a resultá ku e hòmber ku a okashoná e aksidente tabata bou di influensia di alkohòl. Pa e motibu aki, a detené e sospechoso. Durante un kòntròl riba dokumentonan nesesario a resultá ku e shofùr ku a okashoná e aksidente, no por a mustra un reibeweis bálido pa motibu ku na mart último, polis a kita su reibeweis pa motibu ku e tabata manehá bou di influensia.

Bo ta manehá tòg miéntras bo reibeweis ta konfiská? Esaki ta un echo kastigabel i bo ta kore riesgo di haña un kastigu di prisòn òf un prolongashon di e konfiskashon di bo reibeweis.

Ladronisia ku violensia

Den oranan di mardugá riba djabièrnè 3 di novèmber, un kaso di ladronisia ku violensia a tuma lugá riba e sitio di stashoná outo na Plaza Reina Wilhelmina. Un hòmber ku tabata kore riba un baiskel a yega serka e víktima i puntr’é pa sèn. Na momentu ku e víktima a kue su telefòn pa yama polis, e sospechoso a ranka e telefòn i a kore bai. Ta investigando e kaso.

Diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djárason 1 di novèmber i djaluna 6 di novèmber a duna diferente but pa violashon den tráfiko durante kòntròlnan rutinario.

E butnan tabata pa lo siguiente:

5x pa manehá sin reibeweis bálido;

4x pa manehá sin seguro bálido;

1x pa manehá sin plachi di number;

3x pa manehá sin hèlm bistí;

2x pa tene telefòn den man miéntras ta manehá;

2x pa kore den un kaya será pa tráfiko;

5x pa stashoná robes;

2x pa manehá sin faha di seguridat bistí.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.