Boneiro: Noticia policial 25 pa 27 di januari 2021

Kòntròl di tráfiko ta kontinuá

Riba djamars 26 di yanüari a tene kòntròl di tráfiko na Kaya Rincon i den Centrumgebied. Durante di e kòntròl na Kaya Rincon a kontrolá un total di 23 vehíkulo di kua 17 tabatin tur kos na òrdu, 2 a haña atvertensia pasobra nan no tabatin plachi di number di dilanti i 4 a haña un prosès ferbal komo ku nan no tabatin papelnan di seguro bálido. Den Centrumgeied a kontrolá un total di 15 vehíkulo di kua 1 prosès ferbal a bai pa uzo di telefòn tras di stür, 1 prosès ferbal pa manehá sin reibeweis i 15 prosès ferbal pa kore sin e faha di seguridat bisti. Den e dianan tras di lomba na vários sitio tambe a duna prosès ferbal pa entre otro kore sin faha di seguridat bisti, , sin reibeweis, sin seguro i tambe pa uzo di telefòn tras di stür. E suma di e butnan aki ta varia entre $115 pa $225.

Faha di seguridat

Bisti bo faha pa bo mes seguridat. Un faha di seguridat ta un faha ku ta protehá okupante di un outo durante di un aksidente. Dor di e faha e persona protehá ta keda sinta riba su stul, no ta dal su kabes den winshil i no ta keda bentá den e outo p’aki p’aya. Dor di bisti bo faha di seguridat bo chèns di tin un aksidente mortal ta baha ku 30 pa 40%. Tambe patras den outo bo tin 20% ménos chèns di keda herida seriamente ora bo tin bo faha bistí.

Deskonosínan a bai ku skuter para kantu di kaminda

Entre djadumingu 24 di yanüari, 11.50 or di anochi i djaluna 25 di yanüari, 1 or di mèrdia, deskonosínan a bai ku un skuter kolo shinishi di marka Kymco, modèl Agility, numerá MF-2130. E skuter tabata stashoná kantu di kaminda riba Kaya Ir. R. Statius van Eps komo ku gasolin a kaba. E tabata na lòk ku un lòk di stür i tambe tabata mará na un palu. Ta investigando e kaso.

Menor di edat tras di stür

Riba djaluna 25 di yanüari un patruya na warda a nota un outo ku via Kaya L.D. Gerharts a subi e rotònde Sùrnan di Roosendaal i a bira subi Kaya Nikiboko Sùit. Tabata parse ku ámbos okupante tabata menor di edat. Polis e ora ei a duna señal pa para loke e shofùr a neglishá. Na dado momentu e outo a dal paga i e shofùr no por a start e bek. Na e momentu ei a logra kontrolá nan i a resultá ku e shofùr ta menor di edat, no tin un reibeweis i ku e outo no ta sigurá tampoko. El a haña un but pa e echonan menshoná i tambe komo ku e no tabatin su faha di seguridat bistí i e no a duna oido na òrdu di polis. A hiba e outo warda di polis te ora e doño por bin busk’e ku e dokumentonan nesesario na òrdu.

KPCN ta hasi un apelashon riba mayornan pa papia ku nan yunan riba konsekuensia ku tipo di echo asin’aki por tin pa nan mes pero tambe pa otronan.

Ladronisia di iPhone na sitio di sambuyá

Riba djasabra 23 di yanüari, entre 3.30 or i 4.45 or di atardi deskonosínan a bai ku un iPhone6s+ for di den dèshbòrt di un outo ku tabata stashoná na e sitio di sambuyá Oil Slick Leap. E outo no tabata na lòk pero e dèshbòrt si. E kaso ta bou di investigashon.

