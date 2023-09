Notisia di polis di djaluna 25 di sèptèmber te ku djárason 27 di sèptèmber 2023

A konfiská outo

Den oranan di mainta riba djamars 26 di sèptèmber un patruya a spòt un outo sin plachi di number riba karetera públiko na altura di Kaya Domingo Bernabela. Pa e motibu aki a duna e shofùr òrdu pa para pa un kòntròl. E shofùr no por a mustra un reibeweis bálido ni seguro bálido. Despues di un investigashon mas aleu a resultá ku e shofùr a haña but tres biaha kaba den pasado pa manehá sin un reibeweis. Pa e motibu aki a konfiská e outo. Ademas el a haña un but pa manehá sin seguro i sin reibeweis.

Ladronisia

Riba djamars 26 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia for di un kas situá na Kaya Castor. Entre 10.15 or di anochi riba djaluna 25 di sèptèmber i 9.30 or di mainta riba djamars 26 di di sèptèmber, deskonosínan a bai ku sinku lus (LED) solar koló pretu di marka Aootek ku tabata pegá na kurá di e kas. Ta investigando e kaso.

‘Flare gun’ i droga konfiská

Riba djaluna 25 di sèptèmber, alrededor di 9.15 or di anochi, un patruya a spòt un outo ta kore zeilu riba Kaya Macario (Cai) Sint Jago. E patruya a bai su tras i a duna e shofùr òrdu pa para riba Kaya Nikiboko Nort. Na momentu ku e agentenan a aserk’é, a sinti un holó paresido na mariwana. E pasahero a deklará ku el a kaba huma mariwana. E agentenan a pasa over mesora pa un kòntròl den kuadro di Lei di Opio BES. Durante kòntròl den e vehíkulo a haña i konfiská un kantidat chikí di droga (hash) den un tas. Tambe a haña un ‘flare gun’ den e vehíkulo. A konfiská esakinan.