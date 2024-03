Kralendijk Boneiro: Notisia di polis di djabièrnè 22 di mart te ku djaluna 25 di mart 2024

Detenshon

Riba djaluna 25 di mart, alrededor di 4 or di mardugá, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un bringamentu na un bar riba Bulevar Gobernador N. Debrot. Aki a resultá ku un hòmber a baha for di su vehíkulo i a dal un otro hòmber den su kara. Na yegada di e patruya a topa ku un grupo di persona. Miéntras nan tabata na e sitio, diripiente un outo a kore bai. A resultá ku ta outo di e sospechoso. Seguidamente e agentenan a bai su tras i a para e sospechoso riba Kaya Neerlandia. Na momentu ku e agentenan a aserká e shofùr, e tabata mustra diferente karakterístika di un persona bou di influensia di alkohòl. A partisipá klaramente na e sospechoso ku e no por manehá su vehíkulo pa motibu ku e ta bou di influensia di alkohòl. Despues e sospechoso a kuminsá insultá e agentenan. Na e momentu ei a pasa over pa detenshon di e sospechoso. A detené e hòmber di inisial R.F.T. di 42 aña di edat. Ta investigando e kaso.

Outo a dal siklista

Riba djadumingu 24 di mart, alrededor di 7.15 or di anochi, un aksidente entre un outo i un siklista a tuma lugá riba Kaminda Djabou na altura di Kaya Gristèlchi. Na yegada di e patruya i ambulans, personal di ambulans a kuminsá mesora ku kòntròl médiko i tratamentu médiko di e siklista. Shofùr di e outo a deklará ku e tabata kore den direkshon di Kaya Gristèlchi i e no a mira e siklista. Ambulans a transportá e siklista pa hòspital pa tratamentu médiko. A hasi un tèst di supla ku e shofùr di e outo pero resultado di esaki tabata negativo.

Kiebro den kas

Riba djasabra 23 di mart a drenta keho di kiebro den un kas na Hanchi Amboina. Alrededor di 10.30 or di mainta riba djabièrnè 22 di mart, deskonosínan a forsa un porta di dilanti i a drenta den e kas. Na momentu ku e habitante a sali for di den su kamber, el a mira un hòmber deskonosí pará den sala. E hòmber deskonosí a spanta i a kore sali pafó for di e mesun porta i a bula kurá. E habitante a kore tras di e sospechoso, pero no a logra alkans’é.Ta investigando e kaso.

Detenshon pa Lei di Arma di Kandela

Riba djasabra 23 di mart, alrededor di 2.35or di mardugá, a detené un hòmber di inisial G.F.A. di 30 aña di edat den ‘Centrumgebied’ pa violashon di Lei di Arma di Kandela BES. Algun agente polisial ku tabata den nan tempu liber, tabata para pafó di un establesimentu di hóreka riba Kaya Princes Marie i a mira un hòmber deskonosí hinka un opheto ku tabata parsé un arma di kandela den su karson. Esaki a hala atenshon di e agentenan ku a disidí di tene e hòmber i saka e arma di kandela for di den su karson. A detené e sospechoso i a transport’é pa warda di polis. A konfiská e arma di kandela. En konekshon ku e kaso aki, rina djadumingu 24 di mart a hasi un entrada hudisial na un kas na Kaya Chippewa. Durante e entrada hudisial a detené un hòmber di 22 aña di edat di inisial A.J.R.R.A. pa violashon di Lei di Arma di Kandela BES. Investigashon den e kaso ta andando.

Aksidente entre un outu i un bròmer

Riba djabièrnè 22 di mart, alrededor di 10or di anochi, un aksidente a tuma lugá entre un outu i un bròmer riba Kaya Krabe. Na momento ku patruya a yega, ya a transportá e víktima pa hòspital ku un outu partikular. Shòfur di e outu a deklará ku e tabata koriendo sali for di den su kura i e no a mira e bròmer komo ku eskai no tabatin su lus sendé. Pa e motibu aki e bròmer a bin dal na kantu di e outu. Komo ku zeta a basha durante e aksidentente, a basha santu riba kaminda.

Detenshon

Riba djabièrnè 22 di mart, alrededor di 5.30 or di atardi, a detené un hòmber 41 aña di edat di inisial S.L.R.C. riba Kaya Hulanda. A stòp e hòmber pa un kòntròl rutinario despues ku un patruya a mir’e sin plachi di number riba karetara públiko. E shòfur no por a mustra prueba di identidat, rèibewèis balido, i tampoco un prueba di seguro di outu. A detené e shòfur pa esaki.

Diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djaluna 18 di mart i djaluna 25 di mart a duna diferente but pa violashon den tráfiko durante kòntròlnan rutinario.

E butnan tabata pa lo siguiente:

2x pa manehá sin faha di seguridat bisti;

3x pa manehá den direkshon prohibí;

3x pa manehá sin reibeweis bálido;

4x pa manehá sin seguro bálido;

3x pa manehá sin hèlm bistí;

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.