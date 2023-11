Notisia di polis di djárason 15 di novèmber te ku djabièrnè 17 di novèmber 2023

Ladronisia den kas

Riba djaweps 16 di novèmber a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya Gepi. Entre 7.30 or di mainta i 5.15 or di atardi, deskonosínan a kibra drenta i a bai ku entre otro un tas koló pretu ku diferente renchi di orea di plata i oro, diferente kadena di plata di entre otro e marka Pandora, un oloshi di plata, un armbant di plata di e marka Pandora, sèn efektivo i un yabi di outo di e marka Chevrolet. Ta investigando e kaso.

Vehíkulo na kandela

Riba djaweps 16 di novèmber, alrededor di 1.45 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un vehíkulo na kandela dilanti un kas situá na Kaminda Mexico. Brantwer a bini na e sitio i a paga e kandela. No tabatin herido. E pikòp a haña daño material dor di e kandela. Kousa di e kandela probablemente ta pa motibu di baterianan ku tabatin den e vehíkulo.

Diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djaluna 13 di novèmber i djabièrnè 17 di novèmber a duna diferente but pa violashon den tráfiko durante kòntròlnan rutinario.

E butnan tabata pa lo siguiente:

2x pa manehá sin reibeweis bálido;

4x pa manehá sin plachi di number;

1x pa tene telefòn den man miéntras ta manehá;

1x pa manehá sin faha di seguridat bistí.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.