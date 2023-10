Kralendijk: Notisia di polis di djabièrnè 13 di òktober te ku djaluna 16 di òktober 2023

Ladronisia for di outo

Riba djaluna 16 di òktober a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na Kaya Prinsès Marie. Den oranan di atardi riba djabièrnè 13 di òktober, deskonosínan a bai ku un tas maron di marka Louis Vuitton ku entre otro un pòtmòni, pasport i karchi di banko for di den e outo. E outo no tabata na lòk. Ta investigando e kaso.

Riba djabièrnè 13 di òktober a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na Kaya Gloria. Entre 6.25 or di mainta i 2 or di atardi riba djabièrnè 13 di òktober, deskonosínan a habri e tapa di mashin di e outo i a bai ku e bateria di e outo. Ta investigando e kaso.

Outo na kandela

Riba djadumingu 15 di òktober, alrededor di 7.45 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un outo na kandela riba Kaya Grandi. Polis a sera e kaya pa asina brantwer por a ehekutá su trabou. A logra paga e kandela i no tabatin herido. Brantwer a kondusí un investigashon i a resultá ku un korto sirkuito a okashoná e kandela ku a inisiá bou di e outo.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Alrededor di 4 or di mardugá riba djadumingu 15 di òktober, a detené un hòmber di inisial I.G.G. di 43 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente entre dos outo riba Kaya Avelino J. (Abechi) Cecilia i a trata na kore bai. Na yegada di e patruya, a konstatá ku e sospechoso tabata papia ku lenga pisá, e tabatin wowo kòrá, e no por a para riba su pianan i su aliento tabata hole alkohòl. Pa e motibu aki a detené e sospechoso. Despues di un kòntròl mas aleu a resultá ku e no por a mustra un reibeweis bálido tampoko. Pa esaki el a haña un prosèsferbal i a bai kuné warda di polis pa un análisis di rosea. A konfiská e vehíkulo i bai warda di polis kuné.

Den oranan di anochi riba djasabra 14 di òktober, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante shofùr di un pikòp ku probablemente ta manehando su vehíkulo bou di influensia. E shofùr tabata kore slengu riba Kaya Dr. Jose G. Hernandez i a hera alkansá algun persona. Un siudadano ku tabata na e sitio a bai su tras i a logra para e vehíkulo na altura di Kaya Eva. E siudadano a logra paga e vehíkulo wardando riba polis. Na yegada di e patruya a konstatá ku un holó fuerte di alkohòl tabata sali for di aliento di e sospechoso. E tabata papia ku lenga pisá, e tabatin wowo kòrá i e no por a para riba su pianan. A hasi un tèst di supla kuné i en konekshon ku e resultado, a detené e sospechoso di inisial J.Y.J.S. di 21 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl. A hib’é warda di polis pa un análisis di rosea i a konsekuensia di e resultado a konfiská su reibeweis. A konfiská e vehíkulo hiba warda di polis.

Hòmber detené

Alrededor di 10.40 or di anochi riba djabièrnè 13 di òktober a drenta notifikashon tokante un hòmber ku tabata bou di influensia i tabata sòru pa intrankilidat den públiko durante un aktividat públiko na Plaza Reina Wilhelmina. Segun presentenan, e hòmber a dal un otro hòmber algun ratu promé. Na momentu ku polis a aserká e hòmber di inisial R.R.J. di 29 aña di edat, e tabata mustra komportashon agresivo i tabata zuai man den direkshon di e otro hòmber. E tabatin wowo kòrá, e no por a para riba su pianan i e tabata papia ku lenga pisá. Na momentu ku e agentenan a pidié pa papia kuné tokante su komportashon, el a nenga esaki. E agentenan a tene na su man i a bai kuné na un sitio alehá. Ora a atendé kuné tokante su komportashon, el a kuminsá hasi difísil kontra di e agentenan, zuai man i purba kore bai. E agentenan a tene i aki el a kuminsá menasá i insultá e agentenan. A pasa over mesora pa su detenshon, pa kua el a duna resistensia. A detené pa buracheria públiko i pa resistí kontra di su detenshon.