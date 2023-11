Notisia di polis di djabièrnè 10 di novèmber te ku djaluna 13 di novèmber 2023

A enkontrá kurpa sin bida

Riba djaluna 13 di novèmber, alrededor di 1.15 or di mèrdia, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon ku a enkontrá un persona ku no tabata duna señal di bida den un edifisio situá na Kaya Sabana. Despues di un investigashon, dòkter a konstatá morto natural. Ta trata di un hòmber di inisial P.A. nasé riba 12 di novèmber 1961 na Haiti.

Kòntròl di konsumo di alkohòl planiá

Den oranan di anochi riba djadumingu 12 di novèmber, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a tene un kòntròl di tráfiko dirigí riba konsumo di alkohòl na Kaya Ir Randolph Statius van Eps. Durante di e kòntròl a kontrolá 36 shofùr riba uso di alkohòl ku un tèst di supla. E tèst aki ta mustra si un persona a konsumí mas alkohòl ku lei ta permití si bo ta manehá un vehíkulo. Ta trata di 24 shofùr di outo i 12 shofùr di skuter. Durante e kòntròl, a detené dos (2) persona pa manehá bou di influensia. A hiba nan warda di polis pa un análisis di rosea. Ta trata di un dama di inisial V.G.v.d.S. di 25 aña di edat. El a haña un prohibishon di 1 ora pa manehá. A detené tambe un hòmber di inisial M.S. di 43 aña di edat. El a haña un prohibishon di 3 ora pa manehá. Durante e kòntròl a konfiská un machete i un ‘joint’.

KPCN ke hala atenshon di un i tur pa konsumí alkohòl ku límite si bo ta partisipá den tráfiko. Asina bo ta prevení situashon nan peligroso pa bo mes i pa otronan. Kore un vehíkulo bou di influensia di alkohòl ta un delito. Si bo sa ku bo ta bai sali i probablemente lo disidí di bebe mas alkohòl ku e kantidat permití pa manehá, traha sita ku un persona ku por hiba bo kas seif. Bo ta manehá bou di influensia di alkohòl? E ora ei bo por haña un but, un prohibishon (temporal) pa manehá, por konfiská bo reibeweis, un kastigu di prizòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E peso di e kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon.

Kada shofùr den tráfiko ta responsabel pa nan mes, e okupantenan pero tambe sobrá hendenan rondó di dje. Un persona alertá, ta konta pa dos!

A hiba skuter warda di polis

Riba djasabra 11 di novèmber, alrededor di 4 or di atardi, un patruya a spòt shofùr di un skuter riba Kaya Industria sin un hèlm bistí i e skuter no tabata disponé di un plachi di number. E patruya a duna e shofùr señal pa para usando zonido di sirena i lusnan óptiko (zwaailicht). E shofùr a bira wak i a sigui kore. E patruya a sigui su tras i a nota ku e shofùr a hisa velosidat. Riba Kaya Industria Pariba e patruya a logra blòkia e skuter di forma ku e shofùr por a para e vehíkulo. Durante un kòntròl riba dokumentonan nesesario, e shofùr no por a mustra un reibeweis ni un seguro bálido. A hiba e skuter warda di polis pa ward’é. E doño por bin busk’é despues di por mustra un reibeweis bálido, dokumento di seguro bálido, plachi di number i un hèlm. El a haña un but tambe pa e violashonnan menshoná.

Detenshon

Riba djasabra 11 di novèmber, alrededor di 12 or di mèrdia, a detené un hòmber di inisial R.P.S.E. di 38 aña di edat na un snèk riba Kaya Korona. E sospechoso a hasi su mes kulpabel na diferente violashon. Un patruya a rekonosé i a detené e sospechoso pa maltrato, destrukshon, ladronisia pa medio di kiebro i pa violashon di Lei di Opio BES. Investigashon den e kaso ta kontinuá.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djabièrnè 10 di novèmber, alrededor di 12 or di mardugá, a detené un hòmber di inisial L.A.O.A. di 57 aña di edat pa manehá bou di influensia. E sospechoso a dal ku su vehíkulo den un kurá riba Kaya Papa Cornes i a trata na kore bai. Un siudadano ku tabata na e sitio a logra blòkia e vehíkulo i a yama polis. Na yegada di patruya a konstatá ku e sospechoso tabata bou di influensia di alkohòl i a hasi un tèst di supla kuné. En konekshon ku e resultado, a detené. Durante un kòntròl riba dokumentonan nesesario, e shofùr no por a mustra un reibeweis bálido pa motibu ku na sèptèmber último, polis a kita su reibeweis pa motibu ku e tabata manehá bou di influensia di alkohòl.

Bo ta manehá tòg miéntras bo reibeweis ta konfiská? Esaki ta un echo kastigabel i bo ta kore riesgo di haña un kastigu di prisòn òf un prolongashon di e konfiskashon di bo reibeweis.

Diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djárason 8 di novèmber i djaluna 13 di novèmber a duna diferente but pa violashon den tráfiko durante kòntròlnan rutinario.

E butnan tabata pa lo siguiente:

2x pa manehá sin reibeweis bálido;

1x pa manehá sin seguro bálido;

1x pa stashoná robes;

1x pa sende kandela intenshonal (en konekshon ku violashon di Reglamentu di Medioambiente);

1x pa manehá di forma imprudente.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Aksidente

Riba djabièrnè 10 di novèmber, alrededor di 11.30 di mèrdia, un aksidente a tuma lugá den Amboina. Shofùr di un outo a bira malu tras di stür i a dal den kurá di un kas. Pa e motibu aki el a resultá heridá. Ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.