Notisia di polis di djárason 1 di novèmber te ku djabièrnè 3 di novèmber 2023

Kòntròl di tráfiko

Riba djaweps 2 di novèmber entre 9 or di mainta i 12 or di mèrdia, agentenan di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) huntu ku e klas nobo di aspirantenan di polis, a tene un kòntròl di tráfiko dirigí riba kòntròl di reibeweis i prueba di seguro bálido. E aspirantenan di polis a forma parti di e kòntròl pa e promé periodo di stazje pa e modulo di aktuashon preventivo i komunikashon ku komunidat. E kòntròl di tráfiko a tuma lugá riba Kaya Korona. Durante di e kòntròl a kontrolá 99 vehíkulo di kua 5 shofùr a haña un but. Loke si tabata positivo ta e echo ku mayoria shofùr tabatin na dokumentunan na òrdu.

E butnan tabata pa lo siguiente:

2x pa manehá sin reibeweis bálido;

3x pa manehá sin seguro bálido;

2x pa manehá sin faha di seguridat bistí

KPCN lo kontinuá ku e tipo di kòntròlnan aki na diferente parti di nos isla i ta atvertí tur outomobilista pa e dokumentunan nesesario, ta na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

A bai ku bròmer

Riba djárason 1 di novèmber, alrededor di 12.30 or di mèrdia un patruya a spòt shofùr di un bròmer ku tabata res su motor i pone ‘fever’ na altura di Kaya Kanari. E shofùr tampoko no tabatin un hèlm bistí. Pa e motibu aki a para e shofùr pa un kòntròl. Durante e kòntròl, e shofùr tabatin e dokumentonan konserní na òrdu. A bai ku e bròmer warda di polis pa motibu di e komportashon di manehá di e shofùr.