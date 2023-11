Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djaluna 20 di novèmber, alrededor di 2.20 or di mardugá, a detené un dama di inisial A.H.J.v.L. di 18 aña di edat pa manehá bou di influensia. Un patruya a para un skuter riba Kaya Internashonal na momentu ku a spòt e pasahero di e skuter sin un hèlm bistí. Despues di un investigashon, a hasi un tèst di supla ku e shofùr. En konekshon ku e resultado di e tèst di supla ku a hasi kuné, a detené e sospechoso pa manehá bou di influensia di alkohòl. E pasahero a haña un but pa no tin un hèlm bistí.

Riba djadumingu 19 di novèmber, alrededor di 3 or di mardugá, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon ku un aksidente entre dos vehíkulo a tuma lugá na altura di rotònde Sùrnan di Roosendaal. Na yegada di patruya a konstatá ku e dos vehíkulonan a dal tras di otro. E outo ku a dal patras di e otro, a kore bai dal despues den un kashi di koriente. Shofùr di e outo ku a okashoná e aksidente, despues a baha for di e outo i a kana bai. Algun ratu despues e doño di e outo i e shofùr a regresá na e sitio. Despues di un investigashon mas aleu, a hasi un tèst di supla ku e shofùr. En konekshon ku e resultado di e tèst di supla ku a hasi kuné, a detené e sospechoso pa manehá bou di influensia di alkohòl. Ta trata di un hòmber di inisial J.S.C.L. di 27 aña di edat. E no por a mustra un reibeweis i a haña un but pa esaki.

Detenshon ladronisia for di vehíkulo

Riba djadumingu 19 di novèmber a drenta keho di ladronisia for di un pikòp ku tabata stashoná den Kaya Grandi. Entre 11 or di anochi riba djasabra 18 di novèmber i 9 or di mainta riba djadumingu 19 di novèmber, deskonosínan a bai ku un kantidat grandi di sèn efektivo for di e vehíkulo. E vehíkulo no tabata na lòk. Despues ku a hasi un investigashon den besindario, por a mira riba imágennan di vidio di kámara di seguridat ku un hòmber tabata listra den e vehíkulo. Polis a rekonosé e hòmber. Alrededor di 10.15 or di mainta a detené riba Kaya Tintorero pa ladronisia. Ta trata di un hòmber di inisial E.J.G.A.C. di 46 aña di edat. Durante ku tabata listr’é, e sospechoso tabata den poseshon di un kantidat di sèn efektivo i un opheto paresido na un arma di kandela. A konfiská esakinan pa mas investigashon.

Ladronisia di baiskel (E-Bike)

Riba djasabra 18 di novèmber a drenta keho di ladronisia di un baiskel koló pretu (E-Bike), modèl Rockwheel XPRO tipo Fatbike. E baiskel tabata stashoná na lòk ku un kandal, sin bateria, pafó dilanti di kurá di un akomodashon turístiko na Kaya Yuma. Deskonosínan a bai kuné entre 12.30 or di mardugá i 1 or di mèrdia. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa manehá bou di influensia i pa violashon di Lei di Identifikashon BES

Riba djabièrnè 17 di novèmber, alrededor di 10 or di anochi, a detené un hòmber di inisial J.A.T.O. na Kaya Monseigneur Nieuwindt pa manehá bou di influensia i pa violashon di Lei di Identifikashon BES. Un kolaboradó di kuerpo a para dos hòmber burachi na momentu ku nan kier a manehá un vehíkulo i a yama polis mesora. Despues di un investigashon di e patruya ku a bini na e sitio, a hasi un tèst di supla ku e shofùr i a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. E sospechoso no tabata ke a koperá ku e obligashon di identifikashon i tabata basta ònbeskòp. A detené i bai kuné warda di polis pa un análisis di rosea.

Ladronisia for di vehíkulo na sitio di sambuyá

Riba djabièrnè 17 di novèmber a drenta keho tokante ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na e sitio di sambuyá, Andrea 1. Entre 12.30 or di mèrdia i 1.30 di atardi, deskonosínan a bai ku un tas di man koló pretu ku diferente artíkulo, entre otro un reibeweis, tarheta di banko, sèn efektivo, un telefòn koló pretu di e marka Samsung tipo A-54, un brel di solo di marka Rayban, yabi i karchi di identifikashon. E outo for di kua a kue e tas di man, no tabata na lòk i su bentananan tabata habrí. Ta investigando e kaso.

Ladronisia di hèlm

Riba djabièrnè 17 di novèmber a drenta keho di ladronisia di un hèlm koló pretu. E hèlm tabata riba sia di un skuter, banda di un kasita di seguridat na un akomodashon turístiko situá na Bulevar Julio A. Abraham. Entre 8 or di mainta i 5 or di atardi deskonosínan a bai kuné. Ta investigando e kaso.