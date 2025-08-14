Boneiro: Na 2027 lo konektá Boneiru riba e kabel di fibra di glas supmarino CELIA. Esaki ta hasi internèt mas rápido, seif, konfiabel i stabil ta posibel. Pa esaki Saba Statia Cable System BV (SSCS) a firma un akuerdo resientemente ku e kompania arubano di telekomunikashon, SETAR, un di e inisiadónan di kabel CELIA. SSCS a hasi esaki na nòmber di Gobièrnu Sentral, ku ta 100% akshonista di SSCS.

Konekshon riba e kabel supmarino ta bon notisia pa usuarionan di internèt na Boneiru. E invershon ta importante pa suministro di servisio digital nobo di gobièrnu. E kabel di velosidat haltu ta brinda oportunidat na suministradónan di telekomunikashon i por kontribuí na un mihó balanse entre kalidat i preis di internèt pa tur hende. Ku e konekshon nobo akí Boneiru ta bira ménos dependiente di kabelnan supmarino i retnan mas bieu.

Konsorsio

CELIA (Caribbean ELite Alliance) ta un konsorsio di diferente kompania di telekomunikashon ku ta aktivo den e área karibense. E kabel di velosidat haltu, ku segun plan mester bira operashonal den e di tres trimèster di 2027, ta konektá Aruba, Martinique, Antigua, Puerto Rico i Boca Raton na Florida. E kabel di fibra di glas lo tin un kapasidat haltu i lo hasi transferensia rápido di dato posibel.

Puntonan di lansa

Konekshon di Boneiru riba kabel di CELIA ta hasi internèt mas rápido, konfiabel i barata, posibel. Mihó servisio digital, desaroyo di e ekonomia i independensia ta puntonan di lansa di gabinete.

“E kabel di internèt Celia ta bon notisia pa e islanan den e área di Karibe,” segun sekretario di estado demishonario Eddie van Marum di Ministerio di Asuntunan Interno i Relashon den Reino (BZK), responsabel pa Relashon den Reino i Digitalisashon. “E kabel aki ta sòru pa internét rápido i mihó pa hende i kompanianan. Esaki ta esensial pa e desaroyo ekonómiko di e islanan. Invershon den konekshon digital ta un punto di lansa importante di gobièrnu pa krea prosperidat i empleo.”

Konekshon digital

Konekshon digital entre e islanan ta importante, direktor di SETAR, Roland Croes, ta bisa. ‘Invershonnan manera CELIA ta garantisá konekshon di e islanan ku e ret global di dato i ta kontribuí na desaroyo ekonómiko. Ku instalashon di CELIA nos a inkluí posibel ekspanshon pa otro islanan, pa asina nos islanan no keda isolá di desaroyonan teknológiko i por partisipá na e mundu global di dato.

Barku di investigashon marino

Preparashon pa instalashon di e kabel supmarino a inisiá. Den e último siman di ougùstùs por mira un barku di investigashon marino dilanti kosta di Boneiru. E barku lo nabegá entre Aruba, Kòrsou i Boneiru i lo traha un mapa detayá di fondo di laman ku ekipo di sónar avansá.

Traha mapa

‘Pa por instalá un kabel supmarino, promé mester visualisá e fondo di laman a lo largu di e ruta ku eksaktitut, pa loke ta trata profundidat, diferensia den elevashon, koral presente, ruina di barku i/òf otro material. Relashoná ku esaki nos ta laga entre o.a. Stinapa Boneiru, Rijksdienst Cultureel Erfgoed i Rijkswaterstaat konsehá nos. A base di e investigashon marino akí lo determiná e ruta definitivo di e kabel riba fondo di laman’, Werner Haan, direktor di SSCS ta bisa.

Na 2027 no ta solamente amplia e kabel CELIA pa Boneiru, pero tambe pa Kòrsou. Pa esaki SETAR i Kòrsou a firma un akuerdo anteriormente e aña akí. Pa medio di un supsidio di e Union Oropeo for di e CEF Digital Fund ta yuda realisá e proyekto.

E barku di investigashon marino, StatiaBorg di JW van Stee mará na Sint Eustatius / Wagenborg foto.