DJÁRASON 29 YÜNI PA 8 OR ANOCHI TA E MOMENTO KU E TORMENTA TROPIKAL TA PASA MAS SERKA DI NOS KU LO TA 76 KM SUIT DI BONEIRU.

Mensahe di KNMI

Boletin di siklon tropikal NR. 3

Mensahe NR. 2

Fecha: djamars 28 di yüni 2022 Ora: 04:53 di mardugá ora lokal

Mensahe klave / Atvertensia na vigor i vigilansia:

– Un vigilansia pa tormenta tropikal ta na vigor ku Potensial pa Siklon Tropikal 2 (20-30% chèns pa kondishon di tormenta tropikal) ku aun no a forma.

– E posibel tormenta tropikal por pasa 50 mi (80 km) sùit di Boneiru riba djárason 29 di yüni pa 8’or di anochi ora lokal (AST).

– Bientu di tormenta tropikal 40-50 mph (64-80 km/o) ta posibel durante di e anochi di djárason i djaweps mardugá.

– Kantidat di áwaseru 25-76 mm (1-3 inch) ta posibel for di djárason te ku i inkluyendo djárason anochi.

– Olanan di altura 9-12 pia ta posibel for di djárason anochi.

Efekto riba kondishonnan lokal

Bientu:

Bientu for di direkshon ost pa nort ost durante djárason mainta. Pa fin di djárason atardi e bientu ta kambia di direkshon i bini for di ost atrobe, ku velosidat di 56-64 km/o (35-40 mph) posiblemente 64-80 km/o (40-50 mph) na fin di djárason anochi. Ráfaga di bientu fuerte di 80-96 km/o (50-60 mph) ta posibel durante djárason anochi kompañá ku áwaseru. Den mardugá di djaweps e bientu lo kuminsá baha.

Laman:

Olanan por subi te ku 9-12 pia djárason anochi.

Áwaseru:

For di djárason atardi inkluyendo anochi un total di 25-76 mm (1-3 inch) di áwaseru ta posibel.

Ta konsehá outoridat lokal i residente di Boneiru pa sigui monitoreá futuro progreso di e sistema di wer i pa tuma tur prekoushon nesesario pa salbaguardiá bida i propiedat.

E sentro su último posishon i pronóstiko:

Te ku djadumingu 3 di yüli 2’or di mardugá ora lokal (AST), e posishon mas serka ta pronostiká na:

Djárason 29 di yüni 8’or di anochi ora lokal (AST) 11.5N 68.2W Tormenta Tropikal 47 mi (76 km) S di Boneiru

Djamars 28 di yüni 5’or di mainta ora lokal (AST) 9.3N 55.2W Tormenta Tropikal 908 mi (1461 km) ESE di Boneiru

Djamars 28 di yüni 2’or di mèrdia ora lokal (AST) 9.9N 58.2W Tormenta Tropikal 700 mi (1126 km) ESE di Boneiru

Djárason 29 di yüni 2’or di mardugá ora lokal (AST) 10.7N 62.3W Tormenta Tropikal 416 mi (670 km) ESE di Boneiru

Djárason 29 di yüni 2’or di mèrdia ora lokal (AST) 11.3N 66.3W Tormenta Tropikal 146 mi (234 km) ESE di Boneiru

Djaweps 30 di yüni 2’or di mardugá ora lokal (AST) 11.7N 70.2W Tormenta Tropikal 136 mi (218 km) WSW di Boneiru

Djaweps 30 di yüni 2’or di mèrdia ora lokal (AST) 12.0N 73.7W Tormenta Tropikal 368 mi (592 km) W di Boneiru

Definishonnan:

VIGILANSIA PA TORMENTA TROPIKAL: Un vigilansia pa kondishonnan di tormenta tropikal, inkluyendo bientu sostené dentro di e rango di 63-117 km/o (39-73 mph) (34-63) nudo ta posibel den un region spesífiko dentro di 48 ora òf ménos.