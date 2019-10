Boneiro a implementa ley nobo di trafico

KRALENDIJK – Gezaghèber Edison Rijna, fiskal mayó Bote ter Steege i hefe di reshèrshe Alwin Braaf a papia ku prensa relashoná ku implementashon di lei nobo di tráfiko. Gezaghebber tabata e persona kende a dirigí palabra i a menshoná ku introdukshon di e lei nobo di tráfiko ta keda posponé pa luna di mart 2020. “Introdushon di lei nobo tabata algu konsiderabel pa Boneiru. Awe 1 di òktober a implementá e lei di entre otro 4 punto, esta no papia ku telefon den bo man na momentu ku ta stür outo, mucha mester ta patras den outo i den stul spesial, bisti hèlm momentu ta manehá motosaikel, skuter òf quad i bisti faha di seguridat.

Nos a tuma nota ku e situashon di entre otro stul spesial pa mucha sinta den dje no ta alkansabel pa tur hende ta disponé di un pa e fecha di 1 di òktober. Tambe nos a ripara ku e impreshon ta mas grandi di loke nos a spera pa loke ta trata e kambio drástiko den nan totalidat. Tin diferente punto mas ku nos no a rekonosé promé a implementá e lei nobo di tráfiko. E asuntu di glas skur ta serka miembronan di konseho insular pa atendé i tuma desishon,” tabata entre otro loke gezaghèber a menshoná.

Despues a kontinuá ku e sekshon di pregunta i tabata notabel ku esnan sinta na mesa mes no ta sigur kon pa implementá e lei nobo di tráfiko. Hopi gritu den komunidat tokante vehíkulo ku glas skur kon ta kontrolá un vehíkulo, si e persona ta papia na telefon òf tin su faha di seguridat bisti. A puntra kiko ta e motibu ku no por implementá e lei di faha di seguridat i bisti hèlm ku ta kosnan simpel. A tuma 5 aña pa implementá e lei, despues 3 luna pa kontròl definitivo i awor ta posponé esaki pa 5 luna mas? E reakshon di tantu gezaghèber, fiskal mayó tambe hefe di reshèrshe tabata insigur. Nan mes no ta komprondé e proseso i no por a kontesta tur pregunta stabil. Algun miembro di prensa a komentá ku gezaghèber a pone dos persona banda di dje, sinembargo nan no por a kontesta un kantidat di pregunta i a menshoná ku ta otro departamentu tin konosementu di esaki.

Gezaghèber Rijna a sera e enkuentro ku prensa i a menshoná: ”Nos di triángulo ta kontinuá informá pueblo di e lei nobo di tráfiko. Kumpli ku regla di tráfiko ta bon pa nos tur. E lei nobo no tei pa molestiá niun hende, sino pa nos propio siguridat.”

