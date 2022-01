Riba prome dia di aña mescos tur aña, Aruba completo ta pendiente e prome nacemento di aña. Ta un tradicion cu prensa ta presente pero e aña aki atrobe no por a permiti miembronan di prensa conoce e baby y comparti esaki cu Aruba completo pa motibo di reglanan di Covid-19. Pa no laga e bunita momento pasa Hospital mes a cubri esaki pa asina toch por comparti cu comunidad.

For di momento cu 12’or di anochi a bati, tur personal di departamento di Maternidad tabata pendiente. Despues di a celebra cambio di aña cu famia mama Jenifer Vrolijk a wordo admiti y pa 8or y 29 minuut di mainta a yama bon bini na baby di aña Je-lías Jayzion Luna.

Papi Glenn Luna tabata presente henter ora y ta masha orguyoso di por a yama bon bini nan prome yiu y alabes e prome baby di aña! Baby Je-lías a nace pisando 3920 gram y tin un largura di 53 cm. Ela yega mundo cu un parto natural y di bon salud. Hopi pabien na e mayornan cu ta super contento y emociona.

Mami a wordo asisti pa Ginecologo van Kessel y partera Akil Arrindell. No por lubida e team dinamico di Departamento di Maternidad cu a duna e guia necesario durante y despues di e parto. Awo baby Je-lías ta sosega y pronto lo bay cas cu su mami y papi.

Riba e ultimo dia di aña 2021 net prome cu cambio di aña pa 11.52pm a nace e ultimo baby di aña 2021 cu ta baby Kiano Ferrari. Pabien ta bay pa Mami Mignon Aal y papi Alessandro Ferrari cu ta hopi contento cu nan baby mucha homber . Un baby cu a nace cu parto normal cu un largura di 54cm y ta pisa 4060gram. Mami a wordo asisti pa dr. Cost Budde y Partera Daal cu a guia e parto hunto cu e tremendo team di Maternidad.

Danki di curason ta bay na Johnson & Johnson cu e aña aki atrobe a duna un bunita areglo di regalo pe prome baby di aña 2022 y tambe ultimo baby di aña 2021.

Nos ta desea Aruba un prospero aña 2022 yen di salud. Ban cuida y keda safe!

