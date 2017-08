Bon trabou di Polisnan: A logra gara Jeandro Angela

E sospechoso masculino Jeandro M.R.J Angela naci na Aruba 26 Januari 1997 cu diahuebs mainta a huy for di man di recherche a keda gara diahuebs prome cu 5:50 atardi. Esaki tabata na momento cu un oficial scondi a mira e sospechoso purba sali for di den mondi na Macuarima e sospechoso a pasa raspa tur mata bula cura pa sconde pero e biaha ki si su bingo a hunga. A logra gara den e mondi y a haya e boei despues. Ta mustra cu e sospechoso sa cu caminda di sconde den e mondi na Macuarima y polisnan no a perde pa gana y tabata campa te ora cu haye y a duna su fruto di e bon trabou di e team grandi di Polisnan cu a subi warda pa duna un man.