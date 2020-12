Bon trabao di Brandweer a zorg pa candela no expande bay na otro edificionan

Manera conoci, ayera nochi rond 8’or di anochi, melding a drenta riba un candela grandi na deposito di Lucky Store na Italiestraat, Oranjestad, cerca di Crown. E prome unidad a Sali mesora y pidi refuerso mesora for di post di san nicolas y aeropuerto. Ora nan a yega nan a mira cu e candela a bira hopi mas grandi, anto a opta pa esaki no expande mas pa e no bira un peligor pa otro edificionan rond. E edificio a kima por completo, tur cos a wordo perdi.

Harold de Cuba, di dos waarnemend commandant di Cuerpo di Bombero ta expresa cu nan a logra mantene e candela bon, y actualmente ta bezig cu nablussen, a pidi refuerso y cooperacion di DOW pa yuda hala e zink y tur otro materialnan pa nan caba di spuit esakinan cu awa.

E materialnan cu tabata tin aden – paña, tankinan di gas, electroniconan, etc – pero tambe e structura di e edificio a haci cu tabata dificil pa domina e candela na inicio. “E tabata practicamente full seya, tur bentana cera cu bloki, portanan di hero grandi, kiermen nos no por a yega asina facil na e candela parti paden, pero nos a opta pa mantene esaki pa no expande pa bira peliger pa otro edificionan,” segun sr. de Cuba. Ningun otro edificio rond a haya ningun tipo di daño.

