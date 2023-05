Fin di siman tawata tin e sesionnan di anochi informativo tocante e malesanan di coral cu ta menasando nos awa teritorial y nos ecosistema marino. Directie Natuur en Milieu (DNM) conhuntamente cu Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) a presenta dos anochi, uno na MFA Paradera y e otro na MFA Savaneta. Tur dos e anochi tawata presente un grupo grandi di interesado den e topico aki.

Despues di e anochinan aki, a presenta tambe e oportunidad pa sigui cu workshopnan mas intensivo, e prome tawata riba diadomingo mainta na MFA Paradera. Nos kier invita interesadonan pa e ultimo sesion di awe, pa asina forma aliansa cu diversnan pa monitor e areanan cu tin potencial cu e malesa ta presente.

Awe nochi lo tin un anochi di workshop na Universidad di Aruba di 6:30’or pa 8’ or di anochi. Nos ta desea di conecta cu e participantenan y asina haci esfuerso hunto pa logra mas. Nos ta haci un yamada na tur negoshi di dive, tour operator, grupo di snorkel of cu ta eherce actividadnan di/ of riba/ bou lama pa asisti pa nos yega na solucionnan pa contene e posibel yegada di e malesa.

Cu e asistencia di sabuyadonan y ampliando nan conocemento di e malesanan di coral, ta yuda monitor e estado di e coralnan rond di Aruba especialmente den e areanan cu ta bishita pa gruponan di sambuyado bishitante y local. Adicionalmente, cu e informacion colecta durante e termino di monitor, e grupo aki ta yuda traha e mapa cu posibel localidad di presencia di e malesa. Cu e mapa aki lo por determina kico lo mester haci pa investigacion cientifico y conservacion di e areanan marino.

Awe ta e ultimo oportunidad pa asisti na e workshop. Pa cu e workshop aki, nos ta pidi pa registra asina nos ta miho ekipa pa duna e workshop. Manda un email na [email protected]