Bon noticia di cu ImSan lo continua cu proyecto di expansion

Mervin Wyatt-Ras durante conferencia di prensa semanal di partido AVP a expresa di ta contento di tuma nota cu trabounan na IMSAN lo continua pa haci Imsan un instituto oncologico y cu operacionnan di wowo por cuminsa tuma lugar. Ta bai tin posibilidad di dagopname unda e patient no lo keda drumi. Hunto cu Baptist Health lo continua e cooperacion. Baptist Health of Florida ta un entidad hopi conoci y renombra cu lo acredita e diferente profesionalnan. Esaki segun normanan di JCI, cual ta un sistema di acreditacion reconoci mundialmente. Lo bira posibel cu patientnan na Aruba por wordo trata ora nan tin e malesa cancer, pero tambe tin e posibilidad pa traha riba turismo medico pa patientnan di e islanan den region, manera St. Maarten, Corsou y Boneiro. Por tin intercambio entre patientnan/specialistanan y tambe e posibilidad mester por keda cu patientnan di Merca y Latino America por wordo trata na Aruba. Dor di e proyecto aki lo por genera ingreso y por yuda financia e cuido medico na Aruba. Esaki ta ehempel di un proyecto cu a ser inicia den gobernacion anterior cu awor e financiento ta cla y por cuminsa. Wyatt-Ras ta felicita e director di IMSAN, dr. Raijnherc. Tin cu menciona cu tabatin diferente reunion den parlamento pa trata e asunto di IMSAN y e tempo ey e minister actual no tabata ni bin reunion. E no tabata ni interesa den salubridad. Wyatt-Ras ta spera cu awor e minister mira necesidad di e desaroyo aki y cu e lo no bai werk e proyecto tegen. Ta necesario pa Iaga IMSAN haci su trabou independiente sin mete aden paso igual cu sector social no por mengua politica aden. Politica no por meng su mes den cuido di nos salud. Wyatt-Ras ta bolbe enfatisa e valor di e proyecto paso San Nicolaas lo haya un boost up. Alavez patientnan lo ser trata mas serca di cas. Tin cu agrega cu durante reunion publico a haci minister encarga cu e cartera di Salubridad varios pregunta tocante e cooperacion cu Hulanda unda durante reunionnan di Ipko na varios ocasion a traha riba proposicionnan di cooperacion den Reino y di cual Aruba tabata e trekker. Gobierno anterior a ehecuta varios di e proposicionnan. Minister Schwengle a organisa 2 Healthcare Conference na 2015 y 2017 unda a yega na palabracionnan conhuntamente. Den parlamento awor tin e ley di “Besmettelijke Ziektes” cual ta un di e puntonan cu durante di e deliberacionnan encuanto di e International Health Regulations a wordo palabra cu e ley mester wordo pasa den Parlamento. Pronto e ley aki lo ser trata. Tambe ministernan di Salud di Reino a reuni recientemente. Esaki a base di palabracionnan den IPKO y Wyatt-Ras a pidi minister e afspraken entre e paisnan. Minister a schwerchia y ela tira palabra pa Wyatt-Ras pero ta di spera si cu elo duna Parlamento e relato pasobra nos como parlamento a boga pa esey. Esaki ta ehempel di exito di viahe di parlamento pa Hulanda unda e resultado tabata efectivo y awor aki ministernan di diferente gabinete ta traha hunto cu otro paisnan. Wyatt-Ras ta kere cu esaki ta algo hopi importante y ta spera tambe cu e lo continua. Un otro di e palabracionnan ta pa loke ta trata inspectie di Salubridad Hulanda lo evalua si e lo participa na e cooperacion cu otro Inspeccionnan. Di e forma aki tur e paisnan den Reino por hisa e calidad di cuido di Salud di nos paisnan.

