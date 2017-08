Bomberonan Italiano sospecha di ta causa candela

SICILIA, Italia – Un grupo di bombero boluntario ta bao di investigacion pa supuestamente provoca candela pa obtene ganashi financiero, polis Italiano a informa den un comunicado. 15 bombero di Sicilia ta sospechoso di fraude, relaciona cu incencio cu ta data for di 2013. No sa cuanto incendio nan por a inicia, ni kende por a ordena esaki, polis a bisa. Ningun di e bomberonan aki a wordo identifica.

Segun polis, e boluntarionan ta cuminsa un candela y ta spera pa un hende yama nan.

Den otro ocasion, e boluntarionan ta pidi famia of amigonan pa yama e number di emergencia y denuncia un incendio inexistente.

Autoridadnan a dicidi di investiga ora cu nan a sospecha e cantidad grandi di yamadanan di emergencia ricibi ora cu e boluntarionan tabata di warda, di acuerdo cu polis. Segun e funcionarionan, e bomberonan aki ta cuminsa cu candela pa despues paga nan y asina ey, cobra.

Zuid di Italia, incluyendo Sicilia, a sufri e zomer aki un cantidad di incendio forestal. “E condicionnan extremadamente seco”, causa pa falta di awasero a contribui na un brote di incendionan forestal, segun NASA.

Na Juni, Sicilia a sufri un descenso di 40% den precipitacion, ademas di un clima hopi cayente. E falta di awasero a provoca un descenso “severo” den e nivel di lagun y embalse y a dificulta e lucha contra candela, NASA a bisa.

Fuente: www.cnnenespanol.com