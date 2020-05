Bomberonan di Aruba y ministerio boluntaro di Freewinds ta yuda vence COVID -19

Cu Aruba a cuminsa relaha e restriccionan ,mas tiendanan ta habri y e “Shelter in Place” a wordo elimina, no kier meen cu e bataya contra COVID-19 a caba.

Un ekipo consistiendo di bomberonan combina cu e tripulacion di Freewinds ta expande nan areanan di desinfecta cu D7.

E lugarnan recientemente desinfecta ta entre otro; Bethel Methodist Church, E centro di test di COVID-19,Centro Ortopedagogico, Centro di SPD y Colegio Ceque.

E directora di Centro Ortopedagogico, Sra Dinia Abath Mullerta gradici e tripulacion di Freewinds y e bomberonan pa e trabou di desinfecta e edificio di Centro Pedagogico bisando;” Hopi danki pa boso contribucion.”

E director di Colegio Ceque, Sr. Shipley , a bisa cu e ta gradici e bomberonan y e tripulacion di Freewinds cu a yuda desinfecta e klasnan mustrando asina cu ta cumpli cu e protocol di DVG.

Ta usa e metodologia di ataka e virus door di desinfecta espacionan sigui pa educa y apodera nos comunidad pa biba bou di circunstancianan otro di loke nan tin costumber.

Un di e manera mas efectivo pa percura cu e comunidad ta haya e informacion na un manera facil pa compronde ta usando e buki: ” How to keep yourself and others well.” Copia di e buki aki ta obtenibel na hopi tiendo y negoshinan rond di nos isla gratuitament ta cortesia de Freeweinds.

Doctor Ramon Crespo Almeira, dokter di Sciencia di e republica di Cuba y Advisor Clinico di World Health Organization a comenta lo siguiente di e buki aki: E mensahe presenta den e buki aki, na un manera masha claro, ta wordo respalda pa sciencia y ta duna nos un solucion practico y util con pa combati malesanan contagioso. E ta apodera nos cu informacion cu ta yuda preveni malesanan contagioso durante nos bida. E ta un documento universal, comprensivo y simpel, cu ta guia nos pa compronde e significacion di un factor cu hopi biaha nos NO ta mira: PREVENCION. E ta sigui bias cu e ta conseha tur hende pa sigui e guia concreto y concise expresa den e bukinan aki.

E buki, cu informacion adicional con pa mantene bo mes saludabel, ta online na

https://www.scientology.org/staywell

