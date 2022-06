Diabierna tras di lomba riba 10 di juli pa 5’or atardi nos a haya yamada di algun post di Brandweer cu cos ta na candela na post Airport unda cu miembronan a cuminsa fada di e situacion laboral. Manera ta conoci for di October 2020 e comandante hunto cu algun otro colega ta na cas debi na shiheria di Sindicato y su grupito.

Esaki ta costando pueblo hopi placa mes pa aña pero e fin di e shiheria ta yegando su fin unda por a compronde cu DRH no por mas. Pero yoramento na ex minister di husticia y esun actual ta poniendo cu mandatario ta kere un grupito floho sin experencia fix nan mes cu posicion pa despues scop e mandatarionan.

Kico a pone bomberonan buchi yena ta unda cu un persona na mando of un TRIO cu ta casi zink e titanic momento cu a saca un ToegangOntzeging pa un personal riba 10 di juni y firma pa G.Geerman cu ta yama su mes Voorzitter MT WND Commandant. Unda un grupo cu ta keda guia pa e sindicato segun informacionnan di otro miembronan di bombero rabia ta informa cu ta tilda e colega cu a dal e Crash Truck CT-13 cu e tabata burachi momento di a reverse y a dal den e muraya di e edificio. Coleganan ta disgusta cu Kadafi e persona cu ta yama su mes WND Commandant sin experencia a core traha un carta y straf e personal pa 6 siman abase di shiheria.

Presion a bin unda cu G. Geerman y e supuesto Commandante sin experencia cu no tin ni un brandweer Academie ni como ingeniero Harold de Cuba a sinti e candela a presenta diabierna na Post Oscar pa scucha.

Sindicato a sconde bou baranca, core pa su miembronan.

Bomberonan di otro post cu tabata na warda e diabierna a informa nos redaccion, debi cu e personalnan di brandweer disgusta a yama sindicato y Roza como presidente cu ta gelijm na e stoel a prefera sconde bou baranca na su cas na Montaña Seroe Janchi informa miembronan cu pa tal motibo no por atende cu nan, pero pa core show pone presion na MT di cual te mes ta comanda den brandweer y guia e minister e kier ta prome pa Show.

Otro coleganan na otro post tambe kier a presenta pa sostene pero no por a move di nan post y unda nan ta cansa cu sindicato ta bezig ta fix su mes y no ta worry cu coleganan.

Ora cu masnoticia a bay haci su investigacion ta cuadra, na fin di Mei tabatin un candela grandi na un cas na San Nicolas unda un truck so a presenta pa candela di dos cas te hasta polis a cumpra awa a e bomberonan pasobra e MTnan, Geerman, De Cuba no por para pa nan responsabel como un personal di bombero pa sostene nan colega, debi na ningun incidente grandi e personanan aki no ta presenta debi cu nan no sa ki ta e tarea nan no tin e funcion pa sirbi como un hefe pa guia.

Mes un dia cu Masnoticia a publica e berguensa di e maneho di bombero, e trio. Geerman, De Cuba y Roza como sindicato a core bay cocolishi siguiente dia na Minister Rocco por a mira foto con kier cumpra e minister gañe cu tur cos ta bon mientras tras di cortina un dos tercera parti di bomberonan ta fada y contra e sindicato.

Miembronan di bombero cu a aserca nos redaccion ta pidi pa sindicato baha mester bin un cambio di maneho of Minister Rocco pone e hefenan cu ta na cas actualmente abase di shiheria na pia di trabou bek pasobra e ambiente actual no ta di gaba. Di bon fuente, ta compronde cu diripiente a core habri les pa posicion unda e presidente ta bezig ta fix su mes y lagando miembro atras y purba na perhudica miembronan, y ta rond e cuerpo y casi ta esun cu ta ricibi minister cu ta pone ordo. Pa bo bira un Beveldoerder bo tin cu pasa 11 criteria, e sindicato a core schraap 8 punto lagando 3 so keda debi cu hopi punto ta den cu su contra e.o sporttest, medische y ziekte, y NOD, esaki ta cosnan cu e Minister Rocco Tjon no lo ta na altura segun miembronan ta disgusta informando.

Actulamente Aruba ta pagando pa 3 persona na cas abase di redo unda na 2020 a yama varios persona hinca palabra den boca di hende pa manda un caso den corte, pero te dia di awe no tin nada cu a horta. Hopi ta puntra pakico ta na cas. Masnoticia buscando e informacion te na esnan cu tabata mandatario un tempo a compronde cu for di September 2020 unda tabatin un reunion den Cocolishi cu e ex minister di husticia cos tabata tenso den un reunion entre e ex minister Bikker, e leiding di brandweer e tempo ey y e sindicato. Momento cu e leiding tabata splica e ex mandatario puntonan, tur hende riba e piso di e ex minister di husticia a scucha un desordo duro cu a sali for di e sala di reunion y un grito. A tende e stem di e sindicato Roza a dal su man duro riba e mesa durante e reunion y a grita e mandatario cu e ta fada di e situacion y aki ta unda e ex mandatario a cuminsa soda di e menasa y unda aki e presion a bin pa manda hende cas abase di redo y cu ta costando pueblo basta placa pa aña sin tin mester.

Pronto tin un caso bek den corte debi cu e 2 aña cu e personanan aki ta na cas ta yegando nan fin unda lo por bolbe trabou bek debi cu no a haya nada y ningun detencion a cay y ta solamente shiheria.

Esaki ta e prome parti informativo di loke bomberonan disgusta a aserca redaccion di Masnotica dunando nan opinion. parti 2 na caminda.