Bomberonan a confisca klapchinan scondi den un cas

Ta yegando fin di aña y despues di hopi tempo ta bin tende di klapchinan ilegal scondi na cas di hende. Sr. Ferdinand Ponson, vocero di Cuerpo di Bombero ta splica.

Cuerpo di Bombero a haya un tip cu na un cas lo tabata tin un opslagplaats cu klapchi den dje. Durante aña nan ta haya diferente tips y ta controla diferente warehouse y ta controla esaki. Pero aki door cu ta na cas di hende, Bomberonan a haya bon cooperacion di e doñonan di cas. Na e cas nan a bin haya klapchinan cu no mester ta eynan, y esakinan a wordo tuma den beslag y asina e proceso ta cuminsa cana.

Sr. Ferdinand Ponson, vocero di Bombero, mas aleu a sigui bisa cu ta trata di klapchinan di mucha pero tambe algun cu hende grandinan ta tira. Tabata tin stagevuurwerk cu no mag di ta pafo. Ora cu tin concierto cu mester tira vuurwerk effect, mester pidi un vergunning, cu ta pasa via polis, pa brandweer pa DOW y asina ta haya conseho cu si mag of no mag. Y si nan mag, e vuurwerk mester ta warda na wela y pa esaki wordo uza.

Asina cu tin un cantidad grandi pega cu bo bisiñanan, e bisiñanan tin apartamento cerca di dje, y si algo a pasa, un candela grandi lo a afecta tur e casnan den bisindario y den bebouwde kom, unda cu tin luganan cu tin mucha ta hunga.

Ora cu Bombero a haya e klapchinan, nan ta cuminsa cu e proceso cu nan no ta bay haya vergunning mas pa tira vuurwerk. Esaki Cuerpo di Bombero ta bay wak con nan ta bay pak aan esaki. Pero esaki ta keda castigabel den forma di un boet, pero esaki ta keda den man di polisnan pa wak con nan ta bay haci pe regla ey. Loke ta castigabel, pa e parti di DOW y Brandweer, ta djis cu nan ta kita tur cos y nan no ta bay haya vergunning pa un temporada.

E klapchinan cu a wordo confisca ta klapchinan di aña pasa, segun Sr. Ferdinand Ponson, di vocero di Cuerpo di Bombero.