Bom ta explota cerca di un bus cu turistanan abordo

CAIRO, Egipto- Un explosion a keda registra contra di un bus di turista banda un museo Egipcio, cerca di e piramidenan di Giza. Esaki segun informacionnan di dos fuente di siguradad, cu no a duna mas detaye. Medionan di comunicacion ta informa di al menos 12 pa 17 herido.

Riba rednan social a cuminsa circula e prome imagenann di e atentado, di cual no tin mucho informacion disponibel. E gravedad di e heridanan no ta conoci, como tampoco si tin victimanan mortal. Algun fuente a sigura di cu entre e heridoann tabata tin turistanan Surafricano y dies Egipcio.

Tampoco e autornan di e atentado no ta conoci. Un artefacto a explota net ora cu e bus tabata cursando e muraya pa drenta e cura di e museo.E Gran Museo Egipcio, cu ta previsto pa bira un di e museonan arkeologico mas grandi na mundo, actualmente ta den construccion y lo no habri pa publico te cu 2020.

Atake na turismo

Esaki ta e di dos atake di e mesun caracteristicanan den cinco luna. E atentado a tuma luga na e mesun luga y ta hopi parecido na esun cu a tuma luga dia 28 di december den cual tres turista Vietnamita y un guia a perde nan bida, ora cu’n bom casero poni riba e ruta den cual e bus cu nan tabata biahando aden, ta pasa.

E industria di turismo ta clave pa un pais manera Egipto. Despues di e Primaver Arabe na 2011, y e atake riba un avion Ruso cu passaheronan abordo na 2015, cu a costa bida di mas di 200 victimanan mortal, a tuma e sector aki hopi tempo pa recupera. Den e ultimo atakenan terorista den e pais, e focus ta riba minorianan Cristian y turistanan.

Comments

comments