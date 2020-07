Boluntarionan di Freewinds a haci un trabou hopi valioso na centro di bario Brazil

Recientemente, un deseo di Centro di Bario Brazil a wordo cumpli dor di boluntarionan di Freewinds Ship, kendenan a haci un bon trabou di desinfecta e Centro den su totalidad, di e posibel virus Covid of bacteria. Aunke C.B.B ta un luga cu semper ta hopi higiena y limpi, CBB a pidi e asistencia di Ministerio di boluntario di Freewinds, locual nan a cumpli mesora.

CBB ta un centro masha hopi bishita y ta activo henter aña y ta pa esey mes nos bishitantenan por sinti nan mes hopi sigur pa e hecho cu C.B.B semper ta zorg pa e bon mantencion di su espacio.

Centro di Bario Brazil ta desea den futuro cercano mas ayudo di instancianan y of grupo cu ta yuda cu bon obra na beneficio di e comunidad.Danki na tur boluntario di Ministerio di boluntario di Freewinds y e departamento di bombero di Aruba cu a haci un trabou hopi valioso pa CBB y tambe na varios establecimento entre otro, na misa y schoolnan rond di Aruba etc. Pa mas informacion por tuma contacto cu Sra. Susan Lora, Deputy Port Captain Freewinds, tel. 727/445 43 09. Of susan.lora@freewinds.org

