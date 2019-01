Bolbe bek Aruba despues di a caba di studia no ta algo factibel pa hopi Arubiano

Regresa Aruba despues di a termina nan estudio na Hulanda, pa hopi studiante Arubano no ta algo obvio. Trabao pa hobennan cu estudio superior ta dificil pa haya.

Esaki tabata e conclusion cu por a saca for di loke tres hoben studiante Arubano di Technische Universiteit (TU) Delft a trece dilanti diabierna ultimo durante un anochi di informacion. Durante e anochi aki futuro studiantenan por a skucha kico kiermen studia na e universidad aki.

E studiantenan di TU- Delft a discuti e conmocion cu a surgi ora cu Leeuwarden a anuncia cu e kier mantene posibel Antiyanonan vulnerabel na un distancia. Segun e matutino Leeuwarder Courant gemeente lo a pone placa un banda tambe pa yuda e Antiyanonan remigra.

No tin mucho posibilidad na Aruba– Lynrick Wix

E studiantenan a bisa cu nan kier keda ‘neutral’ den e discusion aki ya cu durante e anochi di informacion nan ta den representacion di e asociacion di studiantenan Antiyano na Delft Antilliaanse (ABC-compas) como tambe TU-Delft.

Si nan ta admiti cu un posibel regreso no algo factibel. “Di mes mi lo kier regresa un dia pa Aruba, pero mi mester ta hopi bon na altura di e posibilidadnan”, segun e studiante di tercer aña di TU- Delft, Lynrick Wix.

“Na Aruba no tin mucho posibilidad pa haya trabao den loke bo a specialisa den dje. Esaki ta un problema di hopi Arubiano”.

Claudia Sweerts, studiante di prome aña di Industrial Design Engineering, ya caba a cuminsa ripara esaki. E ta wak poco posibilidad pa haya un trabao den loke el a studia algo hopi dificil pa cual un posibel regreso no ta algo cu lo sosode por lo pronto. Y Laura Croes, cu tambe ta studiando Electrical Engineering, lo kier keda den exterior algun aña pa asina haya conocemento y experiencia.

Brain-drain

Aruba pa algun aña caba tin un problema cu e asina yama brain-drain; hobennan Arubano talentoso ta bay studia na Hulanda y despues no ta regresa nan pais. Na 2011 a introduci un asina yama ‘lokwet’: studiantenan cu bolbe bek despues dentro di e periodo di 3 aña despues di a termina nan estudio lo haya un descuento di 30% ariba nan debe di estudio. Na 2017 e porcentahe a wordo hisa na 35%.

Sra. Annemarie Proveyer di Directie Onderwijs a bisa cu a evalua pa no otorga un Arubalening na studiantenan cu ta bay continua cu nan estudio den exterior, si un posibel regreso directamente despues di estudio no ta posibel. E lening aki ta wordo otorga na hobennan te cu 30 aña si nan estudio ta minimo ariba un nivel di bachelor. Pero entre tanto, esaki no ta ariba mesa mas tampoco.

E minister Arubano di Enseñansa si tin como meta pa bringa mas estudionan academico ariba e isla, según Proveyer, via di Universidad di Aruba y estudio di maestro na IPA.

E hecho cu’n estudio tecnico na Hulanda no ta duna e prospecto di un trabao na Aruba di biaha, no mester ta un impedimento na ora di scoge un estudio, segun Wix. ” Mi ta wak esaki ta sosode hopi biaha, e no ta fout, pero no scoge un programa of un estudio pasobra cu bo kier bay bek Aruba. Kisas, cu e estudio aki bo no por bay bek Aruba. Pero kisas bo ta gusta e estudio mas, y ta pas miho na bo”, segun e conseho cu Leroy Wix ta duna na hobennan Arubano.

