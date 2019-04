Boiler cu a trip a trece desbalansa den sistema di energia cual a ocasiona e black out

Dialuna mainta WEB Aruba NV a tene un conferencia di prensa relaciona cu e blackout di diadomingo atardi, cual a dura te den oranan di marduga pa cierto barionan.

Sr. Luis Oduber, CEO di WEB Aruba NV. a splica cu e trahadonan a haci nan maximo esfuerso pa reestablece coriente pa tur bario. Pa 5 or y 18 di atardi a experencia un storing den e central, ora cu’n boiler su FD fan, cu ta esun cu ta pusha e aire den e boiler a trip. Esaki ta trece un desbalansa den e central. Consecuentemente e operadornan a reacciona door di benta algun load afo, cual tabata Elmar 1, 2 y 3. A haci esaki pa stabilisa e operacion.

Na momento cu esaki a sosode, e causa e momento ey no ta identifica. Y den caso di un fayo asina, a haci e procedura pa identifica y isola e problema. Despues di esaki, turbina nr 6 tambe a trip.

Door di esaki, a keda experencia un desbalansa den e sistema y pa 7 or y 08 WEB Aruba NV a perde full e powerhouse. Entre 5 or y 18 y 7 or y 10, e desbalansa no tabata por a wordo identifica por completo, cual despues di 7 or a causa un blackout.

Den un caso asina, no por cuminsa suministra barionan grandi. E sistema ta chikito, un motor. Mester load suficiente, pa despues bin cu e motornan, poco poco aumentando e suministro di coriente. A scoge pa cuminsa cu a barionan mas cerca di WEB Aruba NV. Esakinan tabata Elmar 1 y 2, cu ta Santa Cruz y Pos Chikito, cu a haya coriente mas trempan.

Pero pa 8 or y 52, a bolbe bay den blackout, esaki un biaha mas door di desbalansa den e sistema. Y no por a mantene e sistema total. Pa 9 or, e fayo a keda identifica, cu tabata un lightning arester na e transformer di e turbina di emergencia. E problema den WEB NV tabata problemanan hopi tecnico. E ta un sistema complica y dificil hinca den otro. Sr. Oduber a duna un splicacion ariba e problema y e sistema den WEB Aruba NV.

Oduber a splica cu e turbina di gas no tabata den funcion, aunke cu si e tabata conecta. E transformer ta duna energia pero e turbina di gas no ta bezig ta duna coriente. Door di e short, e boiler a trip na prome instante.

Ora di produci coriente, ora cu perde un ekipo, e ta den operacion. E boiler y e turbina tabata den operacion. Esaki nan a trip y a concentra aki buscando e fayo. E turbina di gas no tabata den funcion, y na prome instante no a pensa di cu esaki tabata tin fayo.

Unabes cu e identifica e problema, a isola esaki. Y a cuminsa, pa 9 or y 24, a cuminsa start up e di dos biaha. Durante cu tabata start up prome biaha, e barionan chikito, door di e fayo aki, e sistema a keda for di balansa, a bay un biaha mas den blackout. Elmar 1 y 2.

Pa a reestablece coriente, a cuminsa cu unidadnan chikito. E sistema mester ta robusto pa schakel in kabelnan di distancia largo. Na momento cu schakel in, e ta causa un desbalansa y si e sistema di produccion no ta suficiente solido, e por bentabo abao atrobe.

A scoge pa bay poco poco den stapnan chikito. Mientras tanto a pone e prome boiler den servicio, a start un turbina generator grandi. Tambe a start un di dos boiler cual a dura masha hopi mes. Y poco poco hunto cu Elmar a cuminsa suministra coriente na henter comunidad y pa 4 or y 40 di mainta, a logra suministra full Aruba.

Un palabra di gradicimento na Elmar cu a presenta mesora y e comunicacion a dura henter anochi, pa por a logra reestablece coriente na full Aruba.

Un biaha mas, e procedura ta pa identifica semper pa start na un manera sigur y viabel. Y esey ta e motibo pa a scoge pa start poco poco un motor cada rato, un turbina y poco poco supply e isla bek cu coriente.

