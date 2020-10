Bogando pa añas pa un institucion pa yuda hobennan no cay bek den criminalidad

Adultonan ta hendenan cu ya caba tin cierto comportacionnan fiho cu nan a desaroya den transcurso di nan bida, y circumstancianan ta pone cu nan ta haya problema cu husticia. Pa un hoben, e ta den transcurso di desaroyo ainda, anto den esaki e ta topa cu diferente factornan cu por influencia su escohencianan.

Pa ora trata cu hoben, segun Seraida Pemberton-Leonard di Stichting Reclassering Jeugdbescherming Aruba ta splica Masnoticia, nan ta enfoca mas riba e escogencianan cu nan ta haci y mustra nan cu tin otro escogencia cu nan por haci. Pa adultonan ta enfoca mas pa tuma responsabilidad di escogencianan cu nan ta haci. “Por lo general, unabes un hende cay bao guia di reclassering y e sigui nos stipulacionnan y programanan, bao di e grupo aki bo ta mira cu ta bini mehoracion cu nan no ta cay sera lihe bek. Pero tin grupo cu ya tin cierto comportacionnan ankra den nan cu nan no kier cambia, anto esey ta pone cu tin biaha e grupo ey ta cay sera, y bao di e hobennan bo ta wak tin hopi factornan ta hunga un rol cu guia ambulante no ta suficiente”, segun sra. Pemberton-Leonard.

#Entrevista Reclassering bogando pa añas pa un institucion pa yuda hoben no cay bek den criminalidad. Posted by MasNoticia.com on Wednesday, October 21, 2020

Factornan manera bay prizon, uzo di droga, situacion instabil na cas, amigonan incorecto, ta hunga un rol cu pa e bin papia cu Reclassering y bay bek den e mesun situacion ta hopi dificil. Pa e grupo ey cu tin hopi factornan criminologico cu ta pone cu e por cay sera bek, e fundacion ta bogando pa añas caba pa un institucion bini unda por pone e hobennan aki aden pa traha cu nan mas facil. Pa esaki, e ta keda un inversion basta grandi pasobra bo tin hopi hoben cu lo bay aden, dus e financiamento ta hopi imporante. Tambe bo mester tin personal cu ta adecua y ekipa pa traha cu e tipo di hobennan aki pasobra e no ta facil segun sra. Pemberton-Leonard.

“Teniendo cuenta cu ora nan bay den un institucion asina no ta pasobra nan kier bay of kier cambia nan bida, ta obligatoriamente mester ricibi e ayudo aki imponi door di hues, fiscal of minsiter di Husticia. Akinan ta unda e reto ta”, e ta sigui splica. E fundacion su meta ta pa reduci criminalidad, y con ta yega na esaki ta pa traha cu e personanan aki pa nan por compronde kico a conduci pa nan comete un delito, pa nan tuma e responsabilidad pa nan actonan y cambia esaki. Sra. Pemberton-Leonard: “Cual no ta algo facil, mirando cu e no ta un grupo cu eigenlijk di nan mes ta bay kier haci e, esey ta e reto cu nos tin cu e doelgroep aki caminda bo ta traha cu hende cu no ta motiva pa cambia, pero na final tog bo ta ripara cu esunnan cu sigui e guia, tin cambio positivo pa nan.”

Ainda aplicacion ta habri pa ‘Mentorenproject’

Manera conoci, Stichting Reclassering Jeugdbescherming Aruba ta organisando nan Siman di Reclassering cual ta entre 19 pa 24 di october, unda ta duna informacion di e trabao y proyectonan cu e fundacion ta eherce por medio di diferente actividad y proyecto. Den e caso aki un di e proyectonan ta Mentorenproject unda ta match hobennan cu mentornan boluntario pa ricibi guia, bao reglanan stricto pa yuda stabilisa y bira independiente. E campaña te ainda ta hopi exitoso unda cu a logra haya 27 persona cu a aplica pa mentor aspirante cu a pone nan mes disponibel pa bira mentor di un hoben.

SRJA mester a traha full otro pa motibo di COVID19 y uza e mundo digital pa yega na clientenan pero tambe cualkier persona cu kier traha cu nan. E mentornan cu tin actualmente den e Mentorenproject ta consisti di haci diferente actividadnan cu e hoben door di sali cu nan, pero door di e normal nobo ta purba minimalias e contacto fisico. “Petje af pa e mentornan pasobra nan a keda contacto cu e hobennan via Whatsapp, via di yamada y pa check con ta bayendo cu nan”, segun Edelyn Lindor, trahado social na Stichting Reclassering Jeugdbescherming Aruba.

Pa locual ta e parti di e proceso pa mentornan aspirante, esey a pone cu normalmente procedura di in-take y seleccion, manera tambe un training basta amplio cu ta wordo duna na e mentornan unda normalmente ta bini hunto. E ‘normal nobo’ awo a pone cu mester a inventa otro maneranan pa haci e diferente, unda awor a pensa pa haci esaki via un plataforma pa haci un quiz.

Mester ayudo di comunidad

Un hoben cu no a caba scol, no ta bayendo scol y of a cay sera, hopi biaha su chens pa drenta mercado laboral ta limita. Y pa e motibo aki SRJA ta purba reforsa e hoben por ehempel por medio di nan proyecto ‘Conectando’ pa yuda haci e hoben mas stabil posibel cu e por mantene un trabao. Ta purbando lo mas cu ta posibel pa amplia diferente programanan cu tin pa hoben y adulto. Hende no ta bini di nan mes na SRJA, nan ta wordo obliga ora cu sali for di prizon. Pa combati criminalidad ora hendenan sali, nan mester sigui un regla of guia pa stabilisa nan pa asina baha e chens cu nan ta bolbe cay cera. “P’esey nos mester ayudo di comunidad y companianan pa yuda nos sostene den esey”,segun Seraida Pemberton-Leonard di Stichting Reclassering Jeugdbescherming Aruba.

Tin un programa special na caminda ‘A True Role Model’ na unda lo bay elabora e trabaonan cu ta wordo haci y pa por wak SRJA for di tur banda, for di mentornan con nan ta experiencia e parti di ta boluntario y tambe for di perspectiva di e clientenan. Esaki lo sosode Diasabra 24 di October pa 6.30pm Live via nan Facebook Page.

Con pa aplica pa bira Mentor

Pa aplica, subi e Facebook page di Stichting Reclassering Jeugdbescherming Aruba y bo lo topa cu un documento pa aplicacion, yena esaki esaki y nan lo tuma contacto cu bo. E rekesitonan ta mastanto un persona cu tin curason, cu ta dispuesto pa pone un of par di ora di su siman disponibel pa tene contacto cu e hoben, pero tambe cu ta dispuesto pa un reto. “Bo mester por ta dispuesto pa siña cosnan nobo y cu bo tin amor tambe pa bo prohimo”, sra. Lindor. Edadnan pa mentor ta 25 aña bay ariba.

Natasha Bhikhari, Reclassering Werker na SRJA ta splica Masnoticia cu uzando e plataforma di Kahoot unda a stel op 17 pregunta pa un Quiz unda tabata tin un limitacion di tempo mara na dje, y a manda e invitacion na e 27 participantenan cu a haci peticion pa mentor. A base di e resultadonan, 3 ganador a wordo escohi cu a contesta e maximo preguntanan bon den un tempo record. E 3 ganadornan lo wordo premia y esaki lo wordo anuncia Diasabra, 24 di October. Aunke e parti di e Quiz a caba, semper por meld pa bira mentor pues ta haci un apelacion na comunidad: esnan cu ta sinti nan mes yama pa fungi como mentor semper por bay inscribi via e formulario.

Link pa formulario Inschrijfformulier Mentorenproject: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTEkiswVEJiM4MXQeMRRMfFIBtywLoDWB-_y1s_L_ccCb0eQ/viewform?fbclid=IwAR3XDFENNhzhsEVKeTTzIIlTnT8UEmFyVcovPM-FYnHDmZKMhmG0TahdClU

Comments

comments