Boetnan lo cay den caso cu gara hende ta tira sushi ariba caya

Sr. Danilo Prescott, di Bureau City Inspector, ta elabora tocante e tiramento di sushi ariba caya, awo cu City Inspector a haya un rol nobo.

Awo e trabao di City Inspector pa controla tiramento di sushi ariba caya. Si City Inspector gara un persona ta tira sushi ariba caya of si City Inspector haya sa ken a tira sushi ariba caya, multanan lo cay. Ta preferibel pa huur un bari di sushi sea di Serlimar of un compania priva. Na final e multanan ta mas caro cu e cobransa di tiramento di sushi mes.

Mas aleu, City Inspector, Sr. Danilo Prescott ta sigui bisa cu semper tur cas na Aruba tabata tin bari di sushi. Esun cu no kier paga, busca un compania, sea ta Serlimar of uno priva. Si bo no kier un bari di sushi, zorg pa e sushi yega su destino. Personal di City Inspector ta autorisa na duna multa y esakinan lo bay cay tambe.

